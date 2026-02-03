Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

U HIP-Petrohemiji u Pančevu je počela priprema za ponovan rad proizvodnih postrojenja od četvrtka, 5. februara, navedeno je na sajtu te firme.

Ukazano je da se od četvrtka do nedelje, 8. februara, može očekivati buka, dim i intenzivni plamen „baklje“ fabrkei Etilen.

Start postrojenja Fabrike sintetičkog kaučuka u Elemiru se očekuje posle 17. februara.

Tokom dva meseca koliko HIP-Petrohemija nije radila jer je bio obustavljen rad Rafinerije u Pančevu, obavljen je remont postrojenja, a ponovni rad se priprema u skladu s najvišim ekološkim i bezbednosnim standardima, kaže ta firma.

Dinamika proizvodnje Petrohemije zavisi od količine primarnog benzina iz Rafinerije nafte Pančevo i rešenja za njen budući rad.

(Beta)

