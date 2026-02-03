Pančevačka Petrohemija počinje da radi 5. februara

Ukazano je da se od četvrtka do nedelje, 8. februara, može očekivati buka, dim i intenzivni plamen „baklje“ fabrkei Etilen.
Start postrojenja Fabrike sintetičkog kaučuka u Elemiru se očekuje posle 17. februara.
Tokom dva meseca koliko HIP-Petrohemija nije radila jer je bio obustavljen rad Rafinerije u Pančevu, obavljen je remont postrojenja, a ponovni rad se priprema u skladu s najvišim ekološkim i bezbednosnim standardima, kaže ta firma.
Dinamika proizvodnje Petrohemije zavisi od količine primarnog benzina iz Rafinerije nafte Pančevo i rešenja za njen budući rad.
(Beta)
