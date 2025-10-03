Panel Nove ekonomije: Kompanije sa ženama u menadžmentu bolje posluju

Kompanije koje imaju veće učešće žena u upravljačkim strukturama, imaju 25 odsto veću verovatnoću da ostvare natprosečnu profitabilnost, pokazalo je istraživanje globalne konsultantske kuće McKinsey, objavljeno je danas.

Direktiva Evropske unije predviđa najmanje 40 odsto žena u odborima direktora kompanija i najmanje 30 odsto na svim izvršnim pozicijama, rečeno je na panelu „Žene, mladi i inovativnost jednako uspešan biznis“, u organizaciji Nove ekonomije, gde su predstavnici različitih biznisa razmenili iskustva o položaju i učešću žena i mladih u biznisu.

Pored rodne zastupljenosti, za uspešan biznis i inovativni način razmišljanja potrebni su, kako je istaknuto, i predstavnici mlađih generacija u menadžmentu jer, prema istraživanju Lloyds banke, lideri mlađi od 34 godine 50 odsto češće beleže rast prihoda nego starije kolege.

Kompanija Deloitte je utvrdila da „Generacija Z“ i „milenijalci“ češće napuštaju firmu ako organizacija nema ozbiljne inkluzivne programe, jer su upravo raznolikost i uključenost ključ za inovativnost od koje zavisi uspeh svakog biznisa.

Osnivačica kompanije „Radoznali vrabac“ Tijana Mirkajlović, koja se bavi proizvodnjom personalizovanih knjiga za decu, navela je na današnjem skupu da je u njenom biznisu bilo najbitnije napraviti ideju zanimljivom.

Naglasila je i da za svaki biznis jeste značajan izvor finansiranja, ali i podrška – mentorstvo i znanje. Mentori, kako je rekla, moraju da budu pristupačniji, ali i da podrška bude u obliku povezivanja s ljudima koji imaju iskustva u sličnom ili istom biznisu.

Nevena Nikolić, predstavnica Inmold grupe (Inmold Group) porodične kompanije koja proizvodi alat visokih performansi, ocenila je da je u njenom slučaju bilo potrebno da se dokaže da je kompetentna u poslu koji radi.

Navela je i da je ta kompanija, kako bi postala konkurentnija na tržištu pre dve godine dobila sredstva Fonda za inovacionu delatnost i da je dvaput koristila podršku EBRD-a.

Nikolić je istakla da njena kompanija učestvuje i u programu dualnog obrazovanja, što je donelo „izvore radne snage i elana“. Svake godine, kako je rekla, 50 ili 60 đaka dolazi u firmu, a 15-ak se i zaposli posle prakse.

Draženka Šoć, osnivačica „Sofi kozmetike“ kompanije koja proizvodi kozmetiku od sastojaka prirodnog porekla i efikasnih aktivnih materija, istakla je da je finansijska podrška važna i da je treba tražiti pogotovu za sektor proizvodnje.

Ali, „pored finansijske mnogo znači i svaka vrsta edukacije. Možda čak u edukaciji nam više znače kontakti, ideje, iskustva koja dobijemo kroz nju“, rekla je ona.

