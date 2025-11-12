Parlament Francuske obustavio nepopularnu Makronovu reformu penzionog sistema

Ta odluka je doneta sa 255 glasova „Za“ i 146 „Protiv“, uz većinsku podršku socijalista, Zelenih i ekstremno desničarske stranke Nacionalno okupljanje. Uzdržani su bili iz koalicione Makronove stranke Renesansa, dok su protiv bili radikalno levičarska stranka Nepokorena Francuska i komunisti, koji su osudili kašnjenje sprovođenja te reforme.

Ta reforma, koja postepeno povećava zakonsku starosnu granicu za penzionisanje sa 62 na 64 godine, izazvala je velike ulične proteste još pre nego što je prihvaćena s velikim teškoćama i postala tačka okupljanja opozicije.

Usvojeni zakon obustavlja postepeno povećanje starosne granice za penzionisanje na 64 godine do januara 2028. godine, kao i planirano povećanje obaveznog najmanjeg broja uplata mesečnog penzionog doprinosa.

U praksi, generacija rođena 1964. godine bi se penzionisala sa 62 godine i 9 meseci (kao i prethodna generacija) umesto sa 63 godine, koliko je bilo predviđeno reformom. Oni bi se penzionisali sa bar 170 mesečnih uplata doprinosa umesto sa 171.

(Beta)

