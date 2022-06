Pastor u Leskovcu o povezivanju privrednika SRB i Mađarske

LESKOVAC – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor učestvovao je danas u Leskovcu na poslovnom forumu povodom posete privredne delegacije iz Mađarske, u organizaciji Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga i Komiteta za Zapadni Balkan Privredne komore Mađarske.

Izražavajući veliko zadovoljstvo zbog organizacije ovog poslovnog foruma sa ciljem povezivanja privrednika Srbije i Mađarske, kao i višednevne posete mađarskih privrednika našoj zemli, Pastor je istakao da je reč o izuzetno hrabrom i ambicioznom preduzetničkom koraku Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

„Povezivanje privrednih komora, otvaranje Info punkta Mađarske za saradnju mađarskih i privrednika sa juga Srbije, organizacija ovakvih susreta, sve to je neverovatno dobar primer kako raditi za svoje građane, region, zemlju. Na krilima nikad bližih odnosa Srbije i Mađarske, svi bi trebalo da pronađu način kako da iskoriste taj potencijal i strašno me raduje što se to ovde, na jugu Srbije, ostvaruje i na delu“, rekao je predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Pastor je siguran da resursi, ekonomski i ljudski potencijali ovog kraja imaju šta da ponude mađarskim investitorima, saopšteno je iz pokrajinskog parlamenta.

On je podsetio na to da državni vrh obe zemlje snažno podržava ovakva povezivanja i da je od ogromnog značaja da se iskoriste odlične mogućnosti koje nude postojeći investicioni programi i uspostavljene veze.

Inicijator ovog skupa, direktor PKS-RPK Leskovac Goran Jović, naglasio je da je za Leskovac, Lebane i čitav Jablanički i Pčinjski upravni okrug uspostavljanje saradnje sa mađarskom privrednom komorom i privrednicima ogroman potencijal i da postoji obostrana spremnost i želja da se partnerstvo konkretizuje.

On se zahvalio predsedniku Pastoru na podršci ovoj inicijativi i ocenio da će iskustva AP Vojvodine biti od velikog značaja za bržu i uspešniju realizaciju zajedničkih projekata sa Mađarskom.

Ambasador Mađarske u Srbiji, Atila Pinter, istakao je da su se odlični politički odnosi između dve zemlje već uveliko odrazili i na ekonomske tokove, te da bilateralna ekonomska razmena iz godine u godinu beleži rekorde.

On je podsetio na investicione projekte i planove koje Mađarska ima u našoj zemlji, kao i na to da je više od 20 preduzeća iz Mađarske dobilo podršku mađarske vlade za investiranje u Srbiji.

Na forumu je učestvovao i predsednik Komiteta za Zapadni Balkan Privredne komore Mađarske Atila Galamboš, kao i veliki broj predstavnika kompanija iz Mađarske i Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Nakon plenarnog dela i prezentacija, održani su bilateralni sastanci i razgovori privrednika iz dve zemlje.

(Tanjug)

