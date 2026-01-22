Paunović: Reforma javne uprave menja život građana i poslovanje privrede u Srbiji

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović izjavila je danas da se, deset godina od strateškog pokretanja reforme javne uprave, pokazalo da je ona promenila svakodnevni život građana i način poslovanja privrede.

„Ova reforma nije ostala na nivou propisa i institucionalnih promena – ona je direktno promenila svakodnevni život građana i način poslovanja privrede. Danas imamo 2,5 miliona e-građana, odnosno polovinu punoletnog stanovništva Srbije koji koriste Portal eUprava, sa ukupno 340 elektronskih usluga“, kazala je Paunović na otvaranju konferencije „Promena koja traje, rezultat koji ostaje“, posvećene predstavljanju najvažnijih rezultata reforme javne uprave u Srbiji i daljim pravcima njenog razvoja.

Ona je na skupu u Evropskoj kući u Beogradu, u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, naglasila da je do danas otvoreno 79 jedinstvenih upravnih mesta širom Srbije, čime se, kako je navela, princip jedan šalter – više usluga približio građanima u lokalnim zajednicama.

„U tom kontekstu, jedan od naših prioriteta u narednom periodu biće dalje širenje koncepta jedinstvenih upravnih mesta, uključujući i razvoj mobilnih jedinstvenih upravnih mesta“, rekla je Paunović.

Ministarka je ukazala da sve to ne bi bilo moguće bez kontinuirane podrške Evropske unije (EU).

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva istakla je da EU od samog početka procesa reforme javne uprave posvećen i pouzdan partner Srbiji, jer je ta reforma jedna od osnova u pristupanju EU.

„Za EU, reforma javne uprave nije tehničko i sporedno pitanje. Ona predstavlja jedan od samih temelja procesa pristupanja EU. Zato se reforme u oblasti vladavine prava i javne uprave prve otvaraju — i zato uslovljavaju napredak u svim ostalim klasterima. Svaka javna politika EU, svaka direktiva i svaka uredba — ma koliko dobro bile osmišljene — zažive ili se pokažu neuspešnim upravo kroz javnu upravu“, naglasila je ona.

Halačeva je izjavila da ukoliko uprava nije profesionalna, predvidiva i odgovorna, reforme u bilo kom sektoru ostaju nedovršene.

„Nijedna država ne može efikasno da odgovori na krize, upravlja javnim investicijama ili pruža usluge građanima bez sposobne javne uprave“, zaključila je Halačeva.

Radni deo konferencije obuhvatio je diskusiju predstavniika institucija Vlade Srbije, Delegacije EU u Srbiji, privrede, medija i civilnog društva.

U okviru konferencije predstavljeni su i rezultati istraživanja javnog mnjenja o informisanosti građana o reformi javne uprave, koji pružaju uvid u stavove građana o funkcionisanju državne uprave i lokalne samouprave, dostupnosti i kvalitetu javnih usluga, uključujući e-upravu, kao i o stepenu informisanosti građana o dosadašnjim reformskim naporima.

Naručilac istraživanja je projekat EU za reformu javne uprave (EU4PAR), a uradjeno je krajem 2025. godine.

Vodja Projekta Juhani Lemik rekao je za agenciju Beta da rezultati ukazuju na napredak u korišćenju digitalnih usluga, unapređenu percepciju rada javnih institucija sa kojima građani dolaze u kontakt i veću efikasnosti pojedinih administrativnih postupaka, ali i na izazove koji ostaju, posebno u vezi sa očekivanjima građana u pogledu boljeg korisničkog pristupa i povećanja broja korisnika digitalnih usluga.

„Polovina građana je makar donekle upoznata sa reformom javne uprave, pri čemu je digitalizacija najvidljiviji rezultat reforme. Svest o podršci EU ostaje ograničena, iako je EU prepoznata kao glavni donator. Jedna oblast u kojoj bi Vlada (Srbije) mogla da učini više jeste podrška građanima koji još ne koriste digitalne usluge, kako bi se olakšao prelazak u digitalni svet“, kazao je on.

Lemik je neveo da građani koji ne koriste e-upravu kao glavne razloge navode nedostatak navike, složenost korišćenja i nepoverenje.

Događaj, koji je organizovan uz podršku EU projekta za reformu javne uprave (EU4PAR), pratila je izložba posvećena rezultatima reforme javne uprave u Srbiji, koja je posetiocima kroz vizuelne prikaze približila konkretne domete reforme, kao i podršku EU tom procesu koja je do sada iznosila oko 265 miliona evra.

Izložba u Evropskoj kući biće otvorena do 29. januara 2026. godine.

(Beta)

