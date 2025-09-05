Paviljon Srbije EXPO 2025 u Osaki na novoj poštanskoj marki

Pošta Srbije, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, preduzećem EXPO 2027 i Privrednom komorom Srbije, objavila je prigodno izdanje poštanskih maraka posvećeno učešću Srbije na Svetskoj izložbi EXPO 2025, koja se održava u japanskom gradu Osaki, saopštila je PKS.

Nova poštanska marka predstavlja i ekskluzivnu priliku za najavu najvećeg događaja ovog tipa u Srbiji – Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu, na kojoj će učešće uzeti više od 120 država iz celog sveta, navodi se u saopštenju.

Na prigodnoj poštanskoj marki prikazan je Paviljon Srbije na EXPO 2025 u Osaki, projektovan po ideji „plutajuće šume”, sa živom fasadom i reciklažnim sistemom, kao simbolom održive arhitekture prožete kulturnim sadržajem, spojenim sa tehnološkom vizijom.

Inspirisan beogradskim Velikim ratnim ostrvom, koje je zaštićeno prirodno dobro, Nacionalni paviljon Srbije jedinstven je u Osaki zbog žive, zelene fasade.

Prilikom dizajniranja i izgradnje, posebno se vodilo računa o održivosti – 95 procenata materijala od kojih je Paviljon izgrađen je reciklabilno, a 80 odsto ponovo upotrebljivo.

Njegov dinamičan dizajn svojevrstan je most koji povezuje temu Svetske izložbe EXPO 2025 Osaka – „Društvo 5.0”, sa temom „Igraj za čovečanstvo – sport i muzika za sve” (Play for Humanity – Sport and Music for All) Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu, navela je PKS.

Najuticajniji japanski i svetski portali su, kako je istaknuto, Paviljon Srbije svrstali među najupečatljivije, jer posetiocima pruža priliku da kroz muziku, ples, sport, nauku i tehnologiju otkriju značaj igre u svim aspektima života.

Detalji atraktivnog izgleda Paviljona prikazani su i na prigodnom kovertu emisije „EXPO 2025 Osaka Kansai”.

Dragan Kujundžić autor je fotografija koje su bile inspiracija za umetničko rešenje prigodnog izdanja poštanskih maraka, dok umetničku realizaciju potpisuje Nadežda Skojačić, kreatorka maraka Pošte Srbije.

(Beta)

