Peskov: Ruska nafta neophodna zbog rata na Bliskom istoku

Usled trenutne krize na Bliskom istoku, globalnim tržištima je preko potrebna ruska nafta, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov za rusku agenciju TASS.

„Situacija je prilično jasna. Međunarodna energetska infrastruktura ne može sebi da priušti gubitak velikih količina ruske nafte“, rekao je portparol Kremlja i dodao da je ruska nafta od suštinskog značaja.

SAD su privremeno ukinule sankcije na rusku naftu koja se trenutno nalazi na moru, dozvoljavajući njenu isporuku kupcima širom sveta, sa ciljem da obuzdaju cene energenata koje skaču zbog agresije na Iran.

(Beta)

