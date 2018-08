Petina mađaskih penzionera voljna da se vrati na posao

BUDIMPEŠTA – Jedna petina mađarskih penzionera, ili oko pola miliona ljudi, bilo bi spremno da se ponovo zaposli, pokazuje istraživanje koje je sproveo institut za ekonomska istraživanja GKI u junu 2018. godine.

Istraživanje je urađeno da bi se procenilo u kojoj meri nedavne mere vlade za ohrabrivanje penzionera da se vrate na tržište rada mogu da pomognu ublažavanju nedostatka radne snage u Mađarskoj, izveštava agencija MTI.

U Mađarskoj ima oko 2,5 miliona penzionera od kojih je oko dva miliona u starosnoj penziji, a koji bi teoretski mogli da povećaju raspoloživu radnu snagu za nekoliko stotina hiljada, pogotovo ako im poslodavci ponude fleksibilne uslove na radnom mestu, procenio je institut GKI.

Više od polovine onih koji su voljni da opet rade kažu da bi prihvatili poslove sa skraćenim radnim vremenom, jedna četvrtina preferira fleksibilno radno vreme, 10 procenata daje prednost radu od kuće putem intereneta, imejla, telefona, a samo 10 procenata bi prihvatilo posao sa punim radnim vremenom, otkriva GKI.

Oko tri petine potencijalnih „novih“ zaposlenih ima između 60 i 70 godina.

U Mađarskoj je 2017. godine stopa aktivnosti za kategoriju starosnog doba od 60 do 64 godine iznosila 36,8 procenata (delimično zbog podizanja granice za starosnu penziju), za kategoriju od 65 do 69 godina je bila 5,9 procenata, a za one između 70 i 74 godine 3,0 procenta, pokazuju podaci Centralnog zavoda za statistiku.

Vladine mere za privlačenje penzionera da se ponovo radno angažuju uključivale su uvođenje takozvanih penzionerskih zadruga prošle godine, a za 2019. je u planu novi korak kojim se predviđa da zapošljavanje starosnih penzionera bude oslobođeno poreza, izuzev poreza na dohodak građana.

(Tanjug)