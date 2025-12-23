PIO fond: Od 1. januara 2026. novi uslovi za odlazak žena u penziju

Od 1. januara 2026. godine važe novi uslovi za odlazak žena u penziju, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije.

Žene će u 2026. moći da se penzionišu sa navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok su za muškarce uslovi nepromenjeni, pa oni mogu da odu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene pomeraće za po dva meseca sve do 2032. godine, kada će biti izjednačena sa uslovima propisanim za muškarce, odnosno 65 godina života uz minimalnih 15 godina staža osiguranja.

Uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju koji važi i za žene i za muškarce, bez obzira na godine života je 45 godina staža osiguranja.

Zaposleni koji, kako se navodi, žele da ostvare pravo na starosnu penziju po uslovima koji važe u 2025. godini treba da raskinu radni odnos najkasnije do 30. decembra.

Podnošenje zahteva je najkasnije do 31. decembra na šalterima Fonda PIO, zatim preko elektronskog servisa e-Šalter na sajtu Fonda (www.pio.rs) ili preporučeno poštom.

Kako se navodi, podnošenje zahteva 1. januara 2026. godine i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u 2026. godini.

(Beta)

