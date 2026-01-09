PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 51.297 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 732.820 dinara.
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24 odsto, što znači da će mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje biti u rasponu od 12.311,28 do 175.876,80 dinara.
Za građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa rok dospelosti je 15. u mesecu za prethodni mesec.
Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate.
Doprinose, prema podacima iz decembra 2025. godine, samostalno uplaćuje oko 22.000 građana u celom sistemu Fonda PIO.
(Beta)
