PIO fond: Osnovice osiguranja u Srbiji u 2026. uvećane 11,6 odsto

Od uplate za januar 2026. godine važe nove osnovice osiguranja u Srbiji, koje su za 11,6 odsto više u odnosu na prethodnu godinu i građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica, saopštio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica osiguranja iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade za prethodnih 12 meseci, što je 51.297 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 732.820 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 24 odsto, što znači da će mesečni izdatak za samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje biti u rasponu od 12.311,28 do 175.876,80 dinara.

Za građane koji se opredele za samostalnu uplatu doprinosa rok dospelosti je 15. u mesecu za prethodni mesec.

Jednom izabrana osnovica može se promeniti, pod uslovom da se podnese novi zahtev. Takođe, građani koji ne žele više da uplaćuju samostalno doprinose u obavezi su da podnesu zahtev za prestanak uplate.

Doprinose, prema podacima iz decembra 2025. godine, samostalno uplaćuje oko 22.000 građana u celom sistemu Fonda PIO.

(Beta)

