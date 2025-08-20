PIO fond: Otežana isplata ruskih penzija zbog sankcija Gazprom banci

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) Srbije objavio je da je od Penzijskog fonda Ruske Federacije dobio obaveštenje kako je do problema u isplati korisnicima ruskih penzija, kojima je prebivalište van teritorije te države, došlo zbog sankcija koje su uvedene Gazprom banci – korespondentskoj banci ovlašćenoj za međunarodne transfere penzija i drugih socijalnih davanja.

„Iako Gazprom banka raspolaže Licencom 38A, kojom je dozvoljeno obavljanje transakcija potrebnih za isplatu penzija osobama izvan teritorije Rusije koje nisu državljani SAD-a, u praksi se javljaju značajne poteškoće i kašnjenja, što otežava prenos sredstava ka inostranim bankama“, objavio je PIO fond na svom sajtu.

Zbog tih okolnosti, korisnici penzija iz Rusije se obraćaju Republičkom fondu PIO navodeći da za poslednja dva tromesečja nisu primili svoje penzije.

„Penzijski fond Ruske Federacije predložio je da se, u saradnji sa bankama u Srbiji kod kojih korisnici imaju račune, razmotre moguća rešenja, kako bi se omogućila nesmetana realizacija prenosa penzija bez rizika od posledica sankcione politike“, navedeno je u saopštenju.

Zbog toga su se PIO fond i Zavod za socijalno osiguranje obratili Narodnoj banci Srbije kako bi se našlo rešenje za redovan prijem sredstava iz Penzijskog fonda Ruske Federacije u banke u kojima korisnici imaju račune.

Podseća se da u Srbiji ima 808 korisnika kojima Penzijski fond Ruske Federacije isplaćuje penzije.

Međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, koji je Srbija krajem 2017. godine potpisala sa Ruskom Federacijom, podrazumeva isplatu penzija tromesečno, uz prethodno dostavljene potvrde o životu korisnika penzija.

Potvrde o životu se po fiksnim datumima dostavljaju filijalama PIO fond, koji objedinjene podatke dostavlja Penzijskom fondu Ruske Federacije.

