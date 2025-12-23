PKS: Besplatan poslovni vodič za tržište BiH

Privredna komora Srbije (PKS) saopštila je da je objavila Poslovni vodič za tržište Bosne i Hercegovine, namenjen kompanijama koje planiraju da započnu ili unaprede poslovanje, uspostave nova partnerstva, povećaju izvoz ili realizuju investicije na jednom od najznačajnijih tržišta u regionu.

Publikacija je besplatno dostupna na sajtu PKS i predstavlja deo aktivnosti Komore usmerenih na pružanje konkretne, pouzdane i praktične podrške domaćoj privredi sa ciljem jačanja regionalnih poslovnih aktivnosti.

„Bosna i Hercegovina je za srpske kompanije prirodno i strateški izuzetno važno tržište. Geografska blizina, snažne trgovinske veze, sličan poslovni ambijent i dugogodišnja saradnja čine je jednim od prvih i najlogičnijih koraka za izlazak ili dalje širenje poslovanja u regionu. Investicija u znanje i pravovremene informacije predstavlja osnovu za uspešne poslovne odluke“, rekao je Đorđije Radović iz Centra za regionalnu saradnju PKS.

Srbija i Bosna i Hercegovina su najveći trgovinski partneri na Zapadnom Balkanu. Ukupna robna razmena dve zemlje u prethodnoj godini iznosila je 2,9 milijardi evra, dok je razmena usluga dostigla 868 miliona evra.

Sa Bosnom i Hercegovinom Srbija ostvaruje oko 50 odsto ukupne robne razmene sa zapadnobalkanskim ekonomijama. BiH je prva izvozna destinacija Srbije u regionu, na koju se plasira gotovo polovina ukupnog regionalnog izvoza, a ujedno i zemlja iz koje Srbija najviše uvozi.

Tokom protekle tri godine, bosanskohercegovačko tržište bilo je drugo najznačajnije izvozno tržište Srbije na globalnom nivou. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, Srbija je sa više od 1,5 milijardi evra ulaganja jedan od najvećih investitora u toj zemlji.

„Poslovni vodič za Bosnu i Hercegovinu rezultat je višegodišnjeg iskustva i svakodnevnog rada tima PKS sa kompanijama koje već posluju ili planiraju ulazak na ovo tržište. Publikacija je zasnovana na najčešćim pitanjima i praktičnim dilemama privrede – od poreskog sistema, osnivanja preduzeća i investicionih procedura, do javnih nabavki, radnih dozvola i drugih administrativnih zahteva“, istakao je Radović.

Vodič pruža sveobuhvatan pregled ključnih aspekata poslovanja u Bosni i Hercegovini, uključujući ekonomske pokazatelje, strukturu privrede, regulatorni i poreski okvir, kao i specifičnosti poslovne prakse. Posebna vrednost publikacije ogleda se u upućivanju na relevantne institucije, kontakte i dodatne izvore informacija koji kompanijama olakšavaju snalaženje u lokalnom poslovnom okruženju i donošenje informisanih odluka.

Objavljivanjem Poslovnog vodiča za Bosnu i Hercegovinu, PKS nastavlja seriju regionalnih publikacija, nakon prethodno objavljenih vodiča za Sloveniju, Hrvatsku, Albaniju i Severnu Makedoniju, čime dodatno učvršćuje svoju ulogu pouzdanog partnera i servisa domaćoj privredi.

„Kroz ove vodiče i druge usluge koje pružamo, Komora ostaje snažan oslonac kompanijama u njihovim naporima da efikasno iskoriste potencijal regionalnih tržišta, unaprede konkurentnost i obezbede dugoročno održiv rast i konkurentnost“, rekao je Radović.

