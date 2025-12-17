PKS dodelio priznanje EPS-u za razvoj dualnog obrazovanja

Elektroprivreda Srbije (EPS) objavila je da je dobitnik priznanja za izuzetan doprinos u realizaciji Programa dualnog obrazovanja, koje dodeljuje Privredna komora Srbije (PKS).

Istaknuto je da je tokom 2024 i 2025. godine, zaključen 21 ugovor o dualnom obrazovanju sa srednjim školama mašinske i elektro struke iz Lazarevca, Lajkovca, Obrenovca i Kostolca, kao i 132 ugovora o učenju kroz rad sa đacima ovih škola.

Planirano je da u školskoj 2026/2027. godini, u programu učenja kroz rad u Termoelektrane „Nikola Tesla“, budu raspoređena 32 učenika srednje Tehničke škole iz Obrenovca, za obrazovne profile bravar zavarivač, operater mašinske obrade i električar.

Priliku da uči kroz rad u Rudarskom basenu „Kolubara“ imatće 47 učenika, a u Termoelektrana i kopovi „Kostolac“ njih 35, saopštio je EPS.

Direktorka Sektora za regrutaciji i selekciju ljudskih resursa EPS Snežana Sretović Pajović navela je da EPS, kao jedna od najznačajnijih i strateških društveno odgovornih kompanija, aktivno učestvuje u programu sprovođenja dualnog obrazovanja i učenju kroz rad sa učenicima srednjih stručnih škola, u saradnji sa PKS I Kancelarijom za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija.

„Dualno obrazovanje pruža učenicima priliku da tokom školovanja steknu praktična znanja i veštine koje će koristiti u budućem radu. Kroz saradnju sa srednjim stručnim školama, licencirani instruktori EPS rade sa učenicima na konkretnim zadacima i projektima, uz kontinuiranu podršku i obuku. Cilj naše kompanije je da mladima omogući kvalitetno obrazovanje, razvijanje profesionalnih znanja i veština i priliku za buduće zaposlenje u podsticajnom radnom okruženju“, rekla je Sretović Pajović, saopštio je EPS.

