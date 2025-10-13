PKS: Falsifikovano više od 50 odsto lekova koji se prodaju preko interneta

Više od 50 odsto lekova koji se u svetu prodaju putem interneta je, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, falsifikovano, a 10 odsto svih lekova u prometu je lažno, ukazala je Privredna komora Srbije.

„Takvi proizvodi ne samo da su nelegalni, već predstavljaju i ozbiljnu pretnju po zdravlje pacijenata“, navele je PKS koja sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Svetskom zdravstvenom organizacijom, sutra u Beogradu organizuju međunarodnu konferenciju „Svet zajedno protiv falsifikovanih i substandardnih medicinskih proizvoda“.

Na tom skupu razgovaraće se o globalnim trendovima u proizvodnji i prometu falsifikovanih i substandardnih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu kod ljudi i životinja i strategiji borbe protiv toga.

Prema podacima referentnih institucija, procenjuje se da globalno tržište falsifikovanih lekova i srodnih proizvoda godišnje donosi promet od 200 do čak 432 milijarde dolara, čime je postala druga po redu najprofitabilnija nelegalna aktivnost, odmah iza trgovine narkoticima.

„Skup u Beogradu je važna prilika da se potvrdi posvećenost Srbije globalnim naporima u borbi protiv jedne od najvećih pretnji po bezbednost pacijenata i javno zdravlje. Cilj skupa je da se kroz razmenu znanja, iskustava i primera dobre prakse doprinese jačanju nacionalnog, regionalnog i globalnog odgovora na ovu složenu pretnju, ali i da se podigne svest o značaju borbe protiv falsifikovanih i nekvalitetnih lekova i medicinskih sredstava u zaštiti zdravlja svakog pojedinca“, navela je PKS.

(Beta)

