PKS i Beograd domaćini Poslovnog i komorskog foruma Zapadnog Balkana 7. oktobra

Privredna komora Srbije (PKS) saopštila je danas da, u saradnji sa Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana i ambasadom Velike Britanije u Srbiji, 7. oktobra u Beogradu organizuje Poslovni i komorski forum Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa.

Cilj je da događaj na jednom mestu okupi kompanije i privrednike regiona koji će razgovarati o stvaranju zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana, potencijalima i izazovima tog procesa, kao i o pristupanju jedinstvenom tržištu EU.

„Trudićemo se da kroz dijalog sagledamo sve mogućnosti i prednosti stvaranja jedinstvenog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana od 18 miliona stanovnika, kao i prepreke sa kojima se kompanije susreću. Na forumu će takođe biti reči o pristupu jedinstvenom tržištu Evropske unije, sa kojim izazovima se poslovne zajednice Zapadnog Balkana nose na tom putu i kako privredne komore mogu da pomognu da bi prepreke bile otklonjene“, rekao je savetnik predsednika PKS Nenad Đurđević.

PKS je, kako je dodao, u saradnji sa stručnjakom iz Velike Britanije, pripremila presek trenutne situacije u kojoj kompanije u regionu posluju, izdvojivši sektore sa najvećim potencijalom za rast i razvoj na jedinstvenom tržištu EU.

Đurđević je naveo da je pripremljen i predlog preporuka za unapređenje funkcionisanja zajedničkog regionalnog tržišta i predlog politika koje bi omogućile lakši pristup kompanijama EU.

„To će biti teme foruma u Beogradu. Želja nam je da posle foruma imamo usklađen dokumenat sa predstavnicima poslovne zajednice namenjen ministrima ekonomije koji će se okupiti na ministarskom sastanku u Londonu 17. oktobra 2025. godine u okviru predsedavanja Velike Britanije Berlinskom procesu“, dodao je on.

Podsetio je da je Berlinski proces inicijativa SR Nemačke i bivše kancelarke Angele Merkel, pokrenuta 2014. godine, sa idejom povezivanja društava na Zapadnom Balkanu, kao i da pripremi ekonomije regiona za članstvo u Evropskoj uniji kroz produbiljivanje regionalne saradnje.

Za PKS je, kako je istakao, važno svako intenziviranje saradnje u političkom i ekonomskom smislu koje bi vodilo ukidanju barijera i prepreka stvaranju jedinstvenog tržišta na Zapadnom Balkanu.

„Polazna pretpostavka je da zemlje, pre nego što se kvalifikuju za članstvo u Evropskoj uniji, pre svega u ekonomskom delu, treba da budu osnažene i konkurentne na jedinstvenom tržištu Zapadnog Balkana koje bi funkcionisalo po pravilima Evropske unije. Posle 11 godina, nažalost, svedočimo veoma malom napretku tog ambicioznog plana. PKS je sve vreme veoma aktivna u tom procesu — pozivali smo i vlade regiona, međunarodne institucije, EU, da obrate pažnju na položaj kompanija i na sve probleme koje kompanije imaju u poslovanju na Zapadnom Balkanu“, rekao je Đurđević.

Naglasio je kako je ovaj proces moguće osnažiti kao preduslov, kao početni, ali i poslednji korak ka punopravnom članstvu u EE, za šta su mnoge kompanije iz Srbije spremne.

(Beta)

