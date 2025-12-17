PKS i Katar pripremaju učešće srpskih startapa na Web Summit Qatar 2026

Startapi i predstavnici poslovne zajednice Srbije učestvovaće na Web Summit Qatar 2026 koji će se održati od 1. do 4. februara 2026. u Dohi, najavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

„Katar veb samit“ je jedna od najvećih tehnoloških konferencija u tome delu sveta na kojoj se očekuje oko 30.000 učesnika iz preko 120 zemalja, uključujući investitore i startape iz celog sveta, saopštila je PKS.

Čadež je na sastanku u PKS sa delegacijom Katara koja boravi u radnoj poseti Beogradu istakao da Srbija godinama beleži rast IKT sektora, izvoz softvera koji premašuje pet milijardi evra te da Srbija sa oko 6,5 miliona stanovnika danas predstavlja važan evropski inovacioni i startap hab.

„Želeo bih da pripremimo Memorandum o saradnji kao i da dogovorimo dobar ’matchmaking’ proces za tech-kompanije i inovativne firme koje idu u Katar“, rekao je Čadež i dodoa da se kroz učešće domaćih startapa na tom samitu snažnije povezuju Evropa, države Zaliva, Azije i Afrike.

Čadež je ocenio da je Srbija snažna svetska baza znanja, posebno u sektoru inženjerskih rešenja i tu, kako je rekao, vidi veliku priliku za saradnju.

„Važno je da zajedno napravimo ’softlending’ platformu za povezivanje kompanija na Samitu kako bismo povezali startape i ulagače, investicioni kapital“, rekao je Čadež.

Predstavnici delegacije Katara istakli su da Web Summit vide kao globalnu poslovnu platformu koja povezuje Evropu, zemlje Zaliva i Afriku, sa fokusom na konkretne rezultate i kvalitetno poslovno umrežavanje.

Veće interesovanje za Srbiju usledilo je posle nastupa srpske delegacije na Websamitu u Lisabonu, rečeno je na sastanku.

Direktorka odeljenja za digitalno društvo i digitalne veštine u Ministarstvu za komunikacije, informacije i tehnologiju i zamenik predsedavajućeg organizacionog odobora Web Summit Katara, Duha Al Buhendi naglasila je da će Samit biti nova prilika za umrežavanje srpskih, katarskih ali i kompanija iz celog sveta uz organizovane pitching sesije, B2B i B2G sastanke, kao i kroz posete tehnološkim parkovima i industrijskim zonama.

Delegacija Katara predstavila je i podsticajne programe i mehanizme podrške namenjene startapima, scale-up kompanijama i velikim tehnološkim sistemima, kao i mogućnosti za povezivanje sa katarskim inovacionim, istraživačko-razvojnim i tehnološkim ekosistemom.

Posle sastanka održana je prezentacija Razvojne agencije Srbije (RAS) o poslovnom ambijentu i mogućnostima investiranja u Srbiji kao i prezentacija o inovacionom ekosistemu naše zemlje.

(Beta)

