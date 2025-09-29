PKS i Ugostiteljko-turistička škola u Beogradu potpisali Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji

Predstavnici Privredne komore Srbije (PKS) i Ugostiteljko-turističke škole u Beogradu potpisali su danas Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji, kako je istaknuto, kojim se nastavlja saradnja te dve instutucije, a radi unapređenja omladinskog, ženskog i porodičnog preduzetništva.

Sporazum su potpisli direktorka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić i direktor Ugostiteljsko-turističke škole Igor Gvozden, koji je ujedno i izvršni direktor Međunarodne federacije ugostiteljsko-turističkih škola, čiji su osnivači i bratske škole iz Banja Luke i Skoplja, a kojoj su se u međuvremenu pridružile škole iz 11 zemalja regiona.

Kako je istaknuto, Ugostiteljsko-turistička škola, sa školskom radionicom hotela „Palas“, predstavlja vodeću referentnu ustanovu za obrazovanje i vaspitanje kadrova ugostiteljsko-turističke struke u obezbeđujući stručno kompetentni kadar za potrebe ugostiteljsko-turističke privrede i Sistema stručnog obrazovanja i vaspitanja za područje rada ugostiteljstvo i turizam Srbije.

Kao ustanova od državnog značaja u saradnji sa nadležnima, a posebno sa Kancelarijom za dualno obrazovanje i NOKS-a, škola je u proceduri dobijanja statusa regionalnog trening centra.

Sporazum obuhvata sve dalje aktivnosti sa posebnim akcentom na omladinsko, žensko i porodično preduzetništvo, u skladu sa nacionalnom strategijom i prirodom ugostiteljsko-turističke struke, kao i misijom i delatnošću Ugostiteljsko-turističke škole u Beogradu.

Direktorka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić istakla je da dugoročna saradnja PKS i Ugostiteljsko-turističke škole obuhvata različite oblike i procese povezivanja obrazovanja nauke i privrede, radi ostvarivanja i obezbeđivanja zajedničkih interesa za razvoj privrede i preduzetništva.

„Iz tog razloga smo danas potpisali soprazum, kako bi dodatno unapredili razvoj ženskog, omladinskog i porodičnog preduzetništva“, navela je ona.

Simanić je kazala da će u narednom period đacu te škole biti uključeni u edukacije koje će organizovati PKS, a koje se odnosen na osnaživanje mladih da nakon završene škole krenu u preduzetništvo.

Biće im predstavljene, kako je navela, i sve ekonomske mere koje država sprovodi kako bi pomogla mladima pri zapošljevanju kao što je podrška mladim preduzetnicima do 35 godina da započnu sopstveni posao.

Gvozden je naveo da se misija škole poklapa sa državnom strategijom i sa potrebama kolega u privredi.

„Naša ustanova je jedinstven primer u sistemu stručnog obrazovanja u Srbiji, jer mi u isto vreme predstavljamo i realni sektor i obrazovanje“, rekao je on.

Gvozden je istakao da je 1.500 učenika Ugostiteljsko-turističke škole vrhunski osposobljeno i da mogu da pokrenu sopstveni biznis, kao i preduzetništvo u svom okruženju.

Učenici Ugostiteljsko-turističke škole koji se kroz školsku radionicu hotela Palas stučno osposobljavaju za profile kuvar, poslastičar i konobar, nakon potpisivanja sporazuma predstavili su stečena znanja i veštine.

(Beta)

