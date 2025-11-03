PKS: Izvozni potencijal Srbije ograničen geopolitičkim dešavanjima

Pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije (PKS) Bojan Stanić izjavio je da je makroekonomski okvir u Srbiji i dalje stabilan, da je i izvoz stabilan ali da je njegov potencijal ograničen, imajući u vidu stagnaciju u EU, kao glavnom izvoznom tržištu.

„Bitno je i to da od geoplotike zavisi i budućnost korišćenja naših sporazuma o slobodnoj trgovini. Nastavlja kontinuirano da opada razmena sa Rusijom, a s druge strane Srbija uspeva da diversifikuje značajno izvore snabdevanja energentima. Potpuna diversifikacija postignuta je što se tiče i uvoza nafte“, rekao je Stanić novinarima uoči druge godišnje konferencije „Međunarodna ekonomska pozicija Srbije – MEPS 2025: izazovi i šanse u aktuelnoj geopolitičkoj i trgovinskoj realnosti“.

Stanić je naveo da je novi izazov kako povećati stope rasta, koje su ove godine, kako je dodao, prepolovljene sa očekivanih 4,2 odsto na 2,1 odsto, prema procenama MMF.

„Želimo da pokušamo da zadržimo tu stopu iznad dva odsto, ali dosta će zavisiti od situacije na tržištu energenata“, naveo je on.

Istakao je da spoljna dešavanja više utiču na ekonomsku poziciju Srbije i da pad stranih i direktnih investicija za oko 50 odsto nije samo slučaj u zemlji, već i u regionu.

„Svakako da i politička situacija u zemlji utiče – s jedne strane protesti, blokade, a s druge i to što se dugo čekalo na formiranje nove vlade i u tom pogledu to odzvanja u ušima stranih investitora. Međutim ono što se dešava spolja više utiče“, naveo je on.

Upitan koliko su u problemu mala i srednja preduzeća zbog povećanja minimalca, rekao je da je potrebno povećati standard stanovništa, kako bi se ojačala kupovna moć, a takođe, kako je dodao, privrednici se suočavaju sa problemima kao što su rast cene energenata, poskupljenje struje, veći troškovi zakupa.

Rukovodilac Centra za strateške analize, analitiku, planiranje i publikacije PKS Jelena Vasić navela je da u zemlji ima 17.000 biznisa koji izvoze iz Srbije, oko 136.000 privrednih društava, ali da „svega“ jedan odsto preduzetnika u zemlji izvozi.

„Moramo što više da pričamo o tome kako da se poveća izvoz, a svrha toga je rast standarda. Cilj je da se obezbedi održivost poslovanja“, rekla je Vasić.

Istakla je da će na konferenciji pričati o tome sa predstavnicima institucija, ali i o tome koji su kadrovi potrebni da bi izvoz bio uspešniji.

Pomenula je digitalni katalog izvoznika PKS, međunarodne privredne saradnje i e-usluge PKS i pozvala privrednike da se upišu u digitalni katalog.

Konferencija u PKS je okupila predstavnike institucija, akademske zajednice i privrede kako bi zajednički razmotrili poziciju Srbije u globalnim ekonomskim tokovima.

Na panelima učestvovaće predstavnici Evropske komisije, MIND-a, Erste banke, Neoplante.

Cilj konferencije je da se otvore ključna pitanja o ekonomskom pozicioniranju Srbije u novim trgovinskim i geopolitičkim okolnostima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com