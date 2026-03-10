PKS: Kompanije iz Srbije na sajmu hrane u Tokiju

Na jednom od najvećih prehrambenih sajmova u Japanu – FOODEX, ponudu predstavlja i 11 kompanija iz Srbije, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

PKS s Razvojnom agencijom Srbije organizuju učešće kompanija na toj manifestaciji sa ciljem promocije i unapređenja izvoza na međunarodnim tržištima.

Izlagače je posetila ambasadorka Srbije u Japanu Aleksandra Kovač koja je sa privrednicima razgovarala o uslovima poslovanja na japanskom tržištu.

Na sajmu, koji traje do 13. marta, planirani su poslovni susreti i organizovani komercijalni pregovori sa ekspertima vodećih trgovinskih lanaca, uvoznika i distributera prehrambenih proizvoda iz Azije i sveta.

FOODEX Japan je ove godine okupio više od 3.000 izlagača iz 80 zemalja.

