PKS: Kompanije iz Srbije u Evropskom parlamentu

Kompanije iz Srbije, predvođene Privrednom komorom Srbije (PKS), predstavile su stavove domaće privrede u Evropskom parlamentu preduzeća 2025 (European Parliament of Enterprises), koji je okupio u Briselu više od 700 preduzetnika iz cele Evrope, saopštila je PKS.

Učešće srpske delegacije, kako je ocenjeno, bila je odlična prilika da srpske kompanije sa evropskim kolegama i institucijama razgovaraju o ključnim pitanjima za razvoj ekonomije, kao i o perspektivama Srbije na jedinstvenom tržištu Evropske unije.

„Svake dve godine Srbija i Privredna komora Srbije imaju priliku da povedu grupu kompanija koje, u okviru najveće evropske poslovne asocijacije Eurochambres, zauzimaju mesta poslanika u Evropskom parlamentu i direktno iznose stavove pred Evropskim parlamentom i Evropskom komisijom“, rekao je zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović.

Naveo je da su srpski privrednici u Briselu govorili o ekonomskim izazovima, procesu pristupanja Evropskoj uniji i implementaciji Plana rasta za Zapadni Balkan.

„Za nas je najvažnije da budemo deo evropskog ekonomskog prostora, jer Srbija ne može bez Evropske unije i najbolje ekonomske saradnje“, istakao je Vesović.

Ukazuje da je važno da se što hitnije prevaziđu izazovi poput dugih čekanja na granicama, priznavanja raznih sertifikata ili kvota za čelik koje utiču na našu konkurentnost.

„Eurochambres nastaviće da zastupa interese privrede pred evropskim donosiocima odluka. Bez konkretnih reformi, bez hrabrosti da pojednostavimo propise i ubrzamo donošenje odluka, ne možemo ići napred“, izjavio je predsednik Eurochambresa Vladimir Dlouhi.

Deregulacija je, po njegovim rečima, preduslov za oslobađanje energije preduzetnika i Evropa mora pažljivije da sluša glas svojih kompanija, motora svake promene.

(Beta)

