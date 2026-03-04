PKS: Konferencija o primeni veštačke inteligencije u poslovanju u Srbiji 12. marta

Privredna komora Srbije (PKS) i Gitex AI Serbia organizuju 12. marta konferenciju "Primena veštačke inteligencije u poslovanju u Srbiji od ideje do modela, na putu ka velikim jezičkim modelima (LLM)", koja će u fokusu imati razvoj srpskog velikog jezičkog modela, kao i njegovo korišćenje u biznisu, najavljeno je danas.

Predsednik PKS Marko Čadež kazao je da prisustvo kompanije Mistral AI u Beogradu pokazuje da Srbija ulazi u novu fazu razvoja veštačke inteligencije.

„Konferencija će pokrenuti razgovor o razvoju srpskog jezičkog modela i o tome kako kompanije u Srbiji mogu da primene AI zasnovan na lokalnim podacima i jeziku. Ovo je ujedno i prva zajednička aktivnost PKS i Gitex AI Serbia, usmerena na širenje primene veštačke inteligencije u privredi“, rekao je Čadež.

Razvoj srpskog LLM-a bazira se na domaćem znanju, ekspertizi i resursima, dok će kompanija Mistral AI pružiti stručnu podršku kroz razmenu znanja i iskustva u procesu treniranja modela.

Cilj projekta je, kako se navodi, razvoj suverenog AI modela Srbije, prilagođenog srpskom jeziku, lokalnim podacima i potrebama domaće ekonomije i institucija, kako bi rezultat bio precizniji, verodostojniji i korisniji.

„Priprema i prikupljanje obimnog materijala i podataka na srpskom jeziku za treniranje modela već su u toku, što predstavlja ključni korak ka razvoju nacionalne AI infrastrukture i digitalne suverenosti u oblasti veštačke inteligencije“, ukazao je Čadež.

Srpski LLM model biće praktičan alat namenjen kompanijama, institucijama i industrijama za primenu veštačke inteligencije u poslovnim procesima.

Model će, kako je navedeno, omogućiti precizniju obradu podataka na srpskom jeziku i integraciju specifičnih znanja iz oblasti kao što su pravo, finansije, zdravstvo i javna uprava.

Očekuje se da će taj projekat smanjiti troškove implementacije AI tehnologija, olakšati njihovo uvođenje u poslovanje i unaprediti performanse digitalnih alata koje koriste kompanije.

„Time se stvaraju uslovi za širu primenu veštačke inteligencije u svakodnevnim operacijama, kao i za jačanje produktivnosti i konkurentnosti srpske privrede na domaćem i međunarodnom tržištu“, piše u saopštenju PKS.

Najavljeno je da će se diskusija na događaju fokusirati na to kako razvoj suverene i lokalno prilagođene veštačke inteligencije može pomoći kompanijama da brže skaliraju inovacije, povećaju poverenje u AI sisteme u regulisanim sektorima i doprinesu dugoročnom digitalnom razvoju Srbije.

Zainteresovani mogu da se registruju za događaj putem platforme za prijavu: https://serbiallm.talkb2b.net/

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com