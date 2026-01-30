PKS: Na sajmu u Dubaiju srpska privreda dogovorila nove izvozne poslove vredne 8,2 miliona evra

Srpske kompanije izlagači na Međunarodnom sajmu prehrambene industrije „Gulfood 2026“ u Dubaiju ostvarile su oko 1.300 poslovnih sastanaka i dogovorile nove izvozne poslove vredne 8,2 miliona evra, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Najveći broj poslovnih kontakata ostvaren je sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Izraela, Saudijske Arabije, SAD, Kanade, Rusije, Iraka, Holandije, Indije, Japana, Katara, Kuvajta, Jordana, Egipta, Kine, Južne Koreje, Turske, Omana, Libana i Bahreina.

„To dodatno potvrđuje globalni interes za proizvode srpske prehrambene industrije“, rekao je predstavnik PKS Zorana Delić.

Tokom četiri dana sajma, nacionalni paviljon Srbije posetio je ambasador Srbije Vladimir Marić, koji je razgovarao sa predstavnicima kompanija i ukazao na značaj kontinuiranog prisustva srpskih proizvođača na tržištu Bliskog istoka.

Na sajmu „Gulfood 2026“ od 26. do 30. januara predstavile su se 24 kompanije iz različitih oblasti prehrambenog sektora.

U okviru nacionalnog paviljona Srbije, a u organizaciji PKS i Razvojne agencije Srbije predstavile su se Agropartner (Lučani), Aretol (Novi Sad), Benlian foods (Niš), Budimka (Požega), Damar Confit (Beograd), Dba promet (Arilje), Frigo Paun (Požega). Predstavili su se i Frigonais (Niš), Frucom food (Arilje), Fruitica (Čantavir), Geneza (Kanjiža), Itn group (Beograd), Laki (Arilje), Master food (Užice), Master fruits (Beograd), Mlekara Ub (Ub), Packom International (Beograd), PIP Novi Sad (Novi Sad), Rubus Hill (Kušići), Sirogojno company (Sirogojno), Žuti list (Vranje), Tartufi SR (Zemun), Unijapak (Niš) i Yayla Pan (Sečanj).

Predstavljen je širok asortiman proizvoda, od smrznutog voća i povrća, mlečnih i konditorskih proizvoda, džemova, sokova, peciva i gotovih jela, do tartufa, pečuraka, začina, supa, kafe i snek-programa, a srpski izlagači učestvovali su u brojnim poslovnim susretima i komercijalnim pregovorima sa međunarodnim kupcima, uvoznicima i distributerima.

Istaknuto je da je poseban doprinos vidljivosti Srbije na „Gulfood 2026“ ostvario nastup kompanije „Damar tartufi“, koja je učestvovala u programu World of Taste kao jedini brend iz Srbije među odabranim evropskim imenima.

U okviru tog programa, direktor kompanije Danijel Trifunović održao je kulinarsku prezentaciju pripreme paste sa tartufima pred međunarodnom publikom.

„Gulfood“ (www.gulfood.com) je, kako je istaknuto, jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u UAE i regionu Golfa.

U svojoj istoriji, prvi put je, kako se navodi, ove godine sajam se održava na dve lokacije – Dubai World Trade Centre i Dubai Expo City.

Zemlja partner ovogodišnjeg sajma bila je Indija.

Na sajmu je učestvovalo više od 8.500 izlagača iz 190 zemalja, u okviru 12 sektora koji obuhvataju i startapove, logistiku i digitalne inovacije.

(Beta)

