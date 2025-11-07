PKS: Najveća kineska poslovna asocijacija stiže u Srbiju

Predstavništvo Privredne komore Kine, koja okuplja više od 300.000 kompanija, uskoro će biti otvoreno u Beogradu, najavila je danas Privredna komora Srbije.

Predsednik Privredne komore Kine Ren Hongbin je na sastanku u Pekingu obavestio predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža da je počela i formalna procedura osnivanja predstavništva te poslovne asocijacije u Srbiji.

Čadež je posle sastanka sa Hongbinom, sa kojim je otvorio veliki forum inicijative „Pojas i put“, rekao da dolazak kineske privredne komore otvara ogromne mogućnosti saradnje privreda dve zemlje.

On je rekao da Srbija treba da bude „pametna raskrsnica“ u novom poglavlju razvoja inicijative „Pojas i put“, jer je već prepoznata kao veliki regionalni centar inovativnih startapova i IT kompanija.

„Razgovarali smo o podizanju inicijative ‘Pojas i put’ na jedan viši nivo, kako da se dublje integrišemo kada su u pitanju zelena ekonomija, održivost i, pre svega, digitalizacija. To je ono gde Srbija ima svoje mesto i velika je čast što su naši kineski prijatelji prepoznali potencijal naše zemlje da bude jedna vrsta pametne raskrsnice“, rekao je Čadež.

Podsetio je da je Srbija kao zemlja jedina bila pozvana da zajedno sa predsednikom Privredne komore Kine otvori konferenciju u Kini, što je velika čast.

Čadež je sa Hongbinom na razgovarao i o drugim pitanjima posvećenim jačanju saradnje, među kojima je i učešće Kine na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu.

Kako je istakao, Hongbin je direktno zadužen za učešće Kine na toj izložbi, a očekuje se da će kineski paviljon biti jedan od najimpozantnijih.

„Mnogo novih stvari smo dogovorili. Za tri nedelje ćemo ponovo biti u Kini i razgovaraćemo o ‘Land and Sea International Trade Corridor‘-u, čiji smo mi osnivači zajedno sa 18 drugih zemalja i gde smo prepoznati kao inicijator digitalizacije tog koridora. Kada je u pitanju digitalna saradnja između instituta, akceleratora, startap sistema dogovoreno je da to bude koordinisano iz Srbije, to je velika čast za nas“, poručio je Čadež.

Privredna komora KIne ima mrežu od preko 800 lokalnih i industrijskih udruženja širom zemlje i predstavništva u sedištu EU u Briselu, Italiji, Francuskoj, Poljskoj i Rusiji.

Kineske kompanije u Srbiji zapošljavaju oko 30.000 radnika.

(Beta)

