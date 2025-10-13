PKS: Najveći tehnološki sajam na svetu Gitex Global u Beogradu 2027.

Najveći tehnološki sajam na svetu „Gitex Global“ izabrao je Beograd za domaćina prvog sajma te prestižne organizacije u jugoistočnoj Evropi koji će pod nazivom „Gitex AI Serbia“ biti održan 2027. u toku specijalizovane izložbe „Expo“, saopštila je danas Privredna komora Srbije.

Ova odluka doneta je danas na otvaranju 45. Gitex Global sajma u Dubaiju i potvrđuje poziciju Srbije kao rastućeg centra inovacija i novih tehnologija u ovom delu Evrope, navela je PKS.

Na ovogodišnjem Gitex Global koji okuplja više od 1.000 izlagača i 200.000 posetilaca Srbija je i zemlja partner.

Organizacija „Gitex AI Serbia“ , kako je istakla PKS; predstavlja istorijski trenutak za Srbiju i region Jugoistočne Evrope, otvarajući vrata međunarodnim partnerstvima i predstavljanju tehnološkog potencijala Srbije i regiona na globalnoj sceni.

Očekuje se da će Beograd postati ključno mesto okupljanja svetskih lidera u oblastima veštačke inteligencije, digitalne transformacije i startap inovacija.

„Pokretanje GITEX Serbia 2027 označava novo poglavlje u našem globalnom putu širenja GITEX iskustva ka novim centrima inovacija. Srbija se izdvaja kao dinamičan most između istoka i zapada i zato smo uzbuđeni što ćemo najveću svetsku smotru tehnologije i startapa dovesti u Beograd”, istakla je direktorka Gitex Global Triksi LohMirmand posle objavljivanja odluke o organizaciji „Gitex AI Serbia“.

Predsednik PKS Marko Čadež je rekao da je Srbija tokom protekle decenije menjala obrazovni sistem kako bi odgovorila na zahteve tehnološke revolucije.

„Uveli smo programiranje već od 5. razreda osnovne škole, utrostručili broj IT stručnjaka, razvili izvoz IT usluga do čak pet milijardi dolara godišnje. Naš startap ekosistem porastao je za 25 odsto u poslednjih pet godina“, izjavio je predsednik PKS koja je imala važnu ulogu u dobijanju organizacije tog sajma.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović rekao je da je danas velika vest za Srbiju što najveći svetski tehnološki sajam, Gitex Global, dolazi u Srbiju i što će Beograd biti domaćin sajma Gitex AI Serbia 2027. godine tokom Ekspo izložbe, i istakao da će to puno značiti za srpsku privredu, jer će doći najveći investitori.

„Ovo će puno značiti za Srbiju, za našu privredu, za dalji razvoj IKT sektora u Srbiji, ali i za dalji razvoj inovativnog ekosistema u Srbiji“, istakao je Jovanović na Nacionalnom štandu Srbije na sajmu Gitex Global, koji se održava od danas do 17. oktobra.

On je istakao da će se Srbija potruditi da IKT sektor bude njen najbrže rastući sektor i dodao da je domaći IKT sektor prošle godine obezbedio više od četiri milijarde evra izvoza.

“Gitex Global” iz Dubaija, sa tradicijom dugom 45 godina, jedan je od najvećih i najuticajnijih svetskih tehnoloških događaja, poznat kao ključna platforma za povezivanje globalnih tehnoloških kompanija, investitora i startapova.

“Expo 2027”, prva svetska specijalizovana izložba koja se organizuje u jugoistočnoj Evropi, biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Očekuje se da će izložbu posetiti više od četiri miliona ljudi.

(Beta)

