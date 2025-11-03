PKS: Od 3. do 9. novembra kampanja za bezbedniju primenu lekova

Privredna komora Srbije (PKS) sprovodi od 3. do 9. novembra kampanju pod nazivom „#MedSafetyWeek“, sa ciljem podizanja svesti o značaju prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove, najavljeno je.

Poruka ovogodišnje kampanje, koju PKS sprovodi u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), glasi „Svako od nas ima ulogu u bezbednoj primeni lekova“.

ALIMS i druge agencije za lekove širom sveta kampanjom, kako je navedeno, žele da ohrabre građane i zdravstvene radnike da prijavljuju sumnje na neželjene reakcije na lekove, piše u saopštenju PKS.

„Prijavljivanjem sumnje na neželjene reakcije na lekove doprinosite bezbednijoj primeni lekova, aktivno učestvujete u otkrivanju novih bezbednosnih pitanja i pomažete ALIMS-u da, ukoliko je potrebno, preduzme odgovarajuće mere i aktivnosti kako bi primena lekova bila što bezbednija“, rekli su u Agenciji.

Svaka prijava, istaknuto je, važna je i da ima ključnu ulogu u sticanju dodatnih saznanja o koristima i rizicima primene lekova u svakodnevnoj praksi.

ALIMS je pozvao građane i zdravstvene radnike da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lekove putem ALIMS-ove onlajn platforme, kao i korišćenjem obrazaca za prijavu neželjenih reakcija dostupnih na sajtu Agencije.

„Pacijentima se savetuje i da se uvek obrate svom lekaru ukoliko su zabrinuti za svoje zdravlje“, piše u saopštenju.

(Beta)

