PKS: Osniva se Poslovni savet privrednih komora Srbije i Uzbekistana

Zamenici predsednika privrednih komora Srbije i Uzbekistana Igor Popović i Suhrob Abdurahmonov potpisali su u Taškentu Sporazum o uspostavljanju Poslovnog saveta između dve poslovne asocijacije, čime je uspostavljen institucionalni okvir za sistematsku i dugoročnu saradnju poslovnih zajednica, saopštila je danas Privredna komora Srbije.

Sporazuma je potpisan u okviru dvodnevne posete državno-privredne delegacije Srbije Uzbekistanu koju predvodi ministarka privrede Adrijana Mesarović.

„Osnivanje Poslovnog saveta predstavlja značajan korak ka unapređenju bilateralnih ekonomskih odnosa, omogućavajući kontinuirani dijalog privrednika, veću uključenost poslovne zajednice u kreiranje zajedničkih inicijativa i snažniju podršku internacionalizaciji srpskih kompanija na tržištu Centralne Azije“, navodi se u saopštenju PKS.

Za predsedavajućeg Poslovnog saveta sa srpske strane biće imenovan Sava Mitrović, vlasnik i direktor kompanije LUSS TEXTILE.

U okviru posete biće održan i Biznis forum „Srbija–Uzbekistan“, za koji, kako je istakla PKS, vlada veliko interesovanje uzbekistanskih kompanija, što potvrđuje obostranu spremnost za intenziviranje saradnje i konkretizaciju partnerstava.

Najavljeni su razgovori o razmatarnju saradnje u oblasti tekstilne, hemijske, automobilske i prehrambene industrije.

(Beta)

