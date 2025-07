PKS: Otvorena prijava za Inženjerku godine

Privredna komora Srbije, kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“ raspisali su danas izbor za inženjerku 2025. godine kako bi inspirisali i motivisali mlade žene u Srbiji za studije i kasniju karijeru u inženjerskoj struci i oblasti STEM-a (nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike).

Prijava je otvorena do 7. septembra, a kandidatkinje mogu same da se prijave ili, uz njihovu saglasnost, to može da učini poslovna organizacija u kojoj su zaposlene.

Prijava za „Inženjerku godine“ moguća je onlajn putem obrasca na https://inzenjerka-godine.rs.

„Inženjerka godine“ je inicijativu koja se treći put realizuje u Srbiji sa ciljem da se široj javnosti predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladim ženama koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja, navela je PKS u saopštenju.

Cilj je i da se povežu privredni subjekti u Srbiji kao i privreda i obrazovni sistem u cilju promocije inženjerskih poziva, a sa akcentom na rodnu ravnopravnost kao standard koji omogućava najbolje korišćenje raspoloživog ljudskog kapitala.

Posle javnog konkursa javnosti će biti predstavljeno 10 finalistkinja za koje bude procenjeno da svojom ličnošću i radom mogu da inspirišu mlade za studije i karijeru u inženjerstvu. Prilikom tog izbora naglasak neće biti na karijernim postignućima kandidatkinja, već na njihovim zaslugama ili potencijalu da kao inženjerke budu primer mlađim generacijama žena.

Proglašenje „Inženjerke godine“ očekuje se u novembru ove godine.

(Beta)

