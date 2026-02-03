PKS: Partnerstvo Srbije i Katara za startape i inovacije

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež danas je, u okviru Veb samita (Web Summit) u Dohi, potpisao Memoradum o razumevanju sa predsednikom Kancelarije za komunikacije Katara, šeikom Džasimom bin Mansurom bin Džaborom Al Tanijem, čime je ozvaničeno strateško partnerstvo dve zemlje, usmereno na povezivanje startap ekosistema i jačanje ekonomskih i tehnoloških odnosa.

Memorandum predviđa zvanično predstavljanje Srbije na Veb samitu Katar (Web Summit Qatar) kroz Srpski startap paviljon (Serbian Startup Pavilion), zajedničko učešće na međunarodnim forumima i događajima, kao i veće prisustvo srpskih startap kompanija na globalnoj inovacionoj sceni.

Tokom razgovora sa šeikom Džasimom razmatrano je osnivanje zajedničke platforme između srpskih i katarskih tehnoloških i inženjerskih firmi.

Cilj je, kako je istaknuto, dugoročna i strukturisana saradnja koja bi omogućila srpskim kompanijama da ponude svoja tehnološka rešenja, proizvode i ekspertizu tržištu Katara i regiona, kao zajednički nastup ka trećim zemljama.

U saopštenju PKS piše da su veliki događaji poput Veb samita prepoznati kao ključne platforme za umrežavanje i uspostavljanje partnerstava kroz konkretne projekte i aktivnosti.

Čadež je razgovarao i sa osnivačem Veb samita Pedijem Kosgrejvom (Paddy Cosgrave) koga je upoznao sa novim projektom razvoja srpskog LLM (Large Language Model).

Na tom sastanku ukazano je na odličan nastup srpske delegacije u Kataru i veliki potencijal strartap zajednice, kao i da će evropski Veb samit ostati „flagšip“ događaj.

Čadež i Kosgrejv razgovarali su o trendovima u oblasti veštačke inteligencije (AI) i razvoju u Evropi u tom sektoru.

On je upoznao Kosgrejva sa izgradnjom AI infrastrukture u Srbiji i novim projektom razvoja srpskog LLM, koji je u pripremi.

PKS, kako se navodi, prvi put organizuje nastup srpskih startap kompanija na Veb samitu u Kataru, koji se održava od 1. do 4. februara 2026. godine u Dohi.

Ta konferencija okuplja više od 30.000 učesnika, 1.500 startapa, 700 investitora, 350 govornika i oko 600 predstavnika medija iz više od 120 zemalja.

Srbija se predstavlja kroz nacionalni izložbeni prostor „Srpsko ostrvo“, gde svoja rešenja predstavlja osam srpskih startap kompanija iz oblasti digitalne ekonomije, industrije, bezbednosti i zdravstva: Smart Part, SpiceAds, MyFlow, Baby FM, Marina Int, Protokol, CyberParent i Advanced Security Technologies.

Te kompanije, kako se navodi, imaju priliku da svoje inovacije predstave investitorima, globalnim korporacijama i institucijama, kao i da učestvuju u brojnim B2B i B2G susretima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com