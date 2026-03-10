PKS: Počele prijave za Inženjerku godine u Srbiji

Privredna komora Srbije, kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“ raspisali su izbor za inženjerku 2026. godine kako bi inspirisali i motivisali mlade žene u Srbiji za studije i kasniju karijeru u inženjerskoj struci i oblasti STEM-a (nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike), saopšteno je danas.

Prijava je otvorena od danas do 31. marta, a kandidatkinje mogu same da se prijave ili, uz njihovu saglasnost, to može da učini poslovna organizacija u kojoj su zaposlene.

Prijava za „Inženjerku godine“ je onlajn putem obrasca na https://inzenjerka-godine.rs/s.

„Inženjerka godine“ predstavlja inicijativu koja se četvrti put realizuje u Srbiji sa ciljem da se široj javnosti predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladim ženama koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja., navodi se u saopštenju Privredne komore Srbije.

Dodatno, cilj je i da se povežu privredni subjekti u Srbiji kao i privreda i obrazovni sistem u cilju promocije inženjerskih poziva, a sa akcentom na rodnu ravnopravnost kao standard koji omogućava najbolje korišćenje raspoloživog ljudskog kapitala.

Posle javnog konkursa javnosti će biti predstavljeno 10 finalistkinja za koje bude procenjeno da svojom ličnošću i radom mogu da inspirišu mlade za studije i karijeru u inženjerstvu. Prilikom tog izbora naglasak neće biti na karijernim postignućima kandidatkinja, već na njihovim zaslugama ili potencijalu da kao inženjerke budu primer mlađim generacijama žena.

O tome ko će među 10 kandidatkinja biti proglašen „Inženjerkom godine“ odlučuju četiri žirija sa podjednakim udelom glasova u procesu odlučivanja (po 25 odsto), a to su: kandidatkinje za „Inženjerku godine“ (nominuju među sobom), predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola kao i predstavnici organizatora i partnera.

Proglašenje „Inženjerke godine“ očekuje se u junu ove godine.

(Beta)

