PKS pokrenula ESG biblioteku – platformu za održivo i transparentno poslovanje

Privredna komora Srbije (PKS) objavila je danas da je pokrenula ESG biblioteku (Environmental, Social, Governance) – javno dostupnu i praktičnu bazu izveštaja o održivom poslovanju, koja kompanijama, investitorima i finansijskim institucijama omogućava brz pristup relevantnim podacima, primerima i modelima izveštavanja.

Nova platforma na jednom mestu okuplja znanja, iskustva i praksu kompanija posvećenih transparentnosti, odgovornosti i dugoročnoj održivosti i time postaje konkretan alat za učenje, unapređenje prakse i donošenje utemeljenih poslovnih odluka, navedeno je u saopštenju.

„U toku je prikupljanje izveštaja kompanija, a ESG biblioteka zamišljena je kao baza znanja i prostor za razmenu primera dobre prakse. Želimo da kompanijama olakšamo prve korake u izveštavanju i pokažemo da transparentnost jača poverenje investitora, finansijskih institucija i javnosti“, izjavio je rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost u PKS Dušan Stokić.

On je istakao da izveštavanje o održivosti više nije pitanje forme, već suštinski deo poslovne strategije koji kompanijama omogućava da blagovremeno prepoznaju rizike i prilike, efikasnije koriste resurse i dugoročno grade konkurentsku prednost.

Kako je navedeno, ova otvorena biblioteka objedinjuje dobrovoljne ESG i CSR izveštaje, izveštaje o napretku, kao i obavezne nefinansijske izveštaje i pruža jasan uvid u to kako kompanije upravljaju svojim uticajem na životnu sredinu, odnosima sa zaposlenima i lokalnom zajednicom, kao i na koji način sprovode dobro korporativno upravljanje i borbu protiv korupcije.

ESG biblioteka namenjena je investitorima, donosiocima odluka, finansijskim institucijama, istraživačima, akademskoj zajednici, kao i kompanijama koje već izveštavaju ili planiraju da započnu izveštavanje o održivosti.

Istaknuto je da je pretraga jednostavna i da se može vršiti po delatnosti, mestu poslovanja, veličini kompanije i temama izveštaja.

Sve zainteresovane kompanije koje žele da postanu deo baze mogu da pošalju saglasnost za postavljanje nefinansijskog/izveštaja o održivom poslovanju, kao i sam izveštaj u PDF formatu na adresu: csr@pks.rs.

