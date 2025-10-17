PKS pokrenula inicijativu za modernizaciju železničke infrastrukture između Srbije i jadranskih luka

Privredna komora Srbije (PKS), zajedno sa severnojadranskim lukama Rijeka, Koper i Trst pokrenula je inicijativu ka nadležnim vladama i institucijama EU za ubrzanje modernizacije železničke infrastrukture i otklanjanje svih administrativnih barijera koje koče efikasan transport između Srbije i jadranskih luka.

Predsednik PKS, Marko Čadež razgovarao je, kako je danas saopšteno, sa predsedicima uprava luka Rijeka i Koper, Duškom Grabovcem i Nevenkom Križan o modernizaciji te infrastrukture jer svaki dalji zastoj u transportu robe ka ovim lukama košta region kroz izgubljene investicije i usporen razvoj.

„Luke u Rijeci, Kopru i Trstu predstavljaju strateški pravac za privredu Srbije i regiona. Ovo je najkraća i najsavremenija logistička ruta za povezivanje privreda Zapadnog Balkana sa globalnim tržištem“, rekao je Čadež.

Zbog nedovoljnih ulaganja, zastarele železničke infrastrukture, kao i nepostojanja inspekcijskih kontrola za veterinarski i fitosanitarni nadzor na prelazima, transport između Srbije i severnojadranskih luka obavlja se pretežno drumskim putem.

Zbog toga se stvaraju gužve na graničnim prelazima, posebno na Batrovcima, gde kamioni prosečno čekaju više od 10 sati, a u pojedinim slučajevima i do 36 sati.

„Revidirana TEN-T mreža i Plan rasta EU za Zapadni Balkan od šest milijardi evra do 2027. godine daju nam mogućnost za političku i finansijsku podršku za modernizaciju pruga. Ovo je prilika da region zajedno nastupi pred EU i pokaže da je povezanost preduslov za zajednički napredak“, poručio je Čadež.

Povezivanje srpske privrede sa severnojadranskim lukama od presudnog je značaja za pristup globalnim tržištima i za dalji razvoj industrije, izvoza i logistike.

Inicijativa PKS i partnera ima, kako je navedeno, jasan cilj – da Srbija postane sastavni deo modernog, zelenog i efikasnog evropskog železničkog sistema.

(Beta)

