PKS pozdravila odluku prevoznika da obustave blokadu graničnih prelaza

Privredna komora Srbije (PKS) pozdravila je odluku prevoznika da obustave blokade i ocenila da je postignuto rešenje koje pokazuje odgovornost, zrelost i svest o opštem interesu privrede i društva u celini.

Poslovna zajednica i transportni sektor zajedno su, kako je navedeno u saopštenju, pokrenuli rešavanje pitanja koje godinama nije dobijalo adekvatnu pažnju.

„Primena pravila 90/180 na profesionalne vozače danas je jasno pozicionirana kao ozbiljan ekonomski i logistički problem, koji zahteva sistemsko rešavanje institucija EU“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je Evropska komisija predstavila novu viznu strategiju koja predstavlja korak ka rešenju problema ograničenog boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni, što je dobar početak dugoročnog rešavanja ovog problema.

PKS je istakla konstruktivnu saradnju, razumevanje i posvećenost rešavanju ovog problema koje su u ovom procesu pokazali kabinet predsednika Vlade Đure Macuta, nadležna ministarstva, kao i strane poslovne asocijacije u Srbiji.

Zajedničkim delovanjem jasno je ukazano na posledice koje ovaj problem ima ne samo po vozače, već i po industriju, izvoz, lance snabdevanja i konkurentnost privrede.

„Danas je, na zahtev poslovne zajednice Srbije, hitno održana i sednica Nacionalnog tela za olakšanje trgovine, na kojoj je dogovoreno da se granični kapaciteti Srbije podignu na maksimum, kao i da se kolege iz Mađarske i Hrvatske zvanično zamole za dodatnu koordinaciju, sa ciljem smanjenja zastoja i kolona na graničnim prelazima ka EU“, navela je PKS.

Istakla je da je „ovo važan korak napred i početak rešavanja kompleksnog pitanja, a da PKS ostaje snažno posvećena daljim aktivnostima, u partnerstvu sa svim relevantnim učesnicima, kako bi se obezbedilo održivo i pravedno rešenje u interesu vozača, privrede i stabilnog funkcionisanja tržišta Zapadnog Balkana i Evropske unije“.

(Beta)

