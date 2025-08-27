PKS: Prijava za Inženjerku godine do 7. septembra

Privredna komora Srbije (PKS) saopštila je da je prijava za izbor inženjerke za 2025. godinu u Srbiji otvorena do 7. septembra, a kandidatkinje mogu same da se prijave ili uz njihovu saglasnost, to može da učini poslovna organizacija u kojoj su zaposlene.

Inicijativu „Inženjerka godine“ pokrenule su PKS, kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“ kako bi inspirisali i motivisali mlade žene u Srbiji za studije i kasniju karijeru u inženjerskoj struci i oblasti STEM-a (nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike) generalno, podseća se u saopštenju.

Prijavljivanje za „Inženjerku godine“ moguće je onlajn, putem obrasca na sajtu https://inzenjerka-godine.rs/s…, gde se mogu videti informacije o konkursu i inicijativi.

Podseća se da „Inženjerka godine“ predstavlja inicijativu koja se po treći put realizuje u Srbiji sa ciljem da se široj javnosti predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladim ženama koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja.

Dodatno, cilj je i da se povežu privredni subjekti u Srbiji, kao i privreda i obrazovni sistem, u cilju promocije inženjerskih poziva, a sa akcentom na rodnu ravnopravnost kao standard koji omogućava najbolje korišćenje raspoloživog ljudskog kapitala.

Nakon javnog konkursa, javnosti će biti predstavljeno 10 finalistkinja za koje bude procenjeno da svojom ličnošću i radom mogu da inspirišu mlade za studije i karijeru u inženjerstvu.

Prilikom ovog izbora, naglasak neće biti na karijernim postignućima kandidatkinja, već na njihovim zaslugama ili potencijalu da kao inženjerke budu primer mlađim generacijama žena.

O tome ko će među 10 kandidatkinja biti proglašen „Inženjerkom godine“ odlučivaće četiri žirija sa podjednakim udelom glasova u procesu odlučivanja (po 25 odsto), a to su: kandidatkinje za „Inženjerku godine“, koje će se nominovati međusobno, predstavnici medija, učenici i profesori srednjih škola, kao i predstavnici organizatora i partnera.

Proglašenje „Inženjerke godine“ očekuje se u novembru ove godine, saopštila je PKS.

(Beta)

