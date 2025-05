PKS: Privredna saradnja Srbije i Ekvadora može biti mnogo bolja

Srbija i Ekvador poslednjih godina povećavaju svoju privrednu razmenu, koja je prošle godine dostigla više od 60 miliona dolara, ali je ona i dalje daleko od potencijalnih poslovnih mogućnosti, zbog čega je potrebna intenzivirati saradnju, rečano je danas na susretu privrednika dve zemlje u Privrednoj komori Srbije (PKS).

„Trgovina između Srbije i Ekvadora ima veliki potencijal i uprkos značajnoj geografskoj udaljenosti i slaboj međusoboj informisanosti o poslovnim prilikama, razmena je u porastu. U 2019. godini ukupna trgovinska razmena iznosila je oko 30 miliona dolara, dok je 2024. dostigla više od 60 miliona dolara“, kazao je predstavnik PKS Centra za Severnu, Centralnu i Južnu Amerku i Australiju Marko Fernandez Nikolić.

On je na skupu „Srbija – Ekvador: poslovne mogućnosti“, koji su organizovali konzulat Ekvadora u Srbiji u saradnji sa Agencijom za promociju izvoza i investicija Ekvadora (ProEcuador) i PKS, istakao da je prisutno deset kompanija iz Srbije i pet ekvadorskih firmi. Te ekvadorske firme se bave proizvodnjom banana, tropskog voća, smrznutog povrća, kakaa, čokolade, kakao putera, smrznute voćne pulpe i sušenog tropskog voća.

Fernandez Nikolić je naveo da je PKS već uspostavila kontakt sa privrednom komorom Ekvadora sa kojom razmatra mogućnost unapređenja ekonomskih odnosa dve zemlje.

On smatra da bi bilans ukupne robne rezmene sa Ekvadorom, koji se zasniva pretežno na uvozu banana u Srbiju, mogao da se promeni u budućnosti. Rekao je da i bi najviše mogućnosti da plasiraju svoje proizvode na tamošnje tržište imale srpske kompanije koje se bave proizvodnjom poljoprivredne mehanizacije, farmaceutskih proizvoda, medicinske opreme, kao i one iz IT sektora.

Počasna konzulka Ekvadora u Srbiji Kristina Spalajković Vegas navela je da je ovaj susret od presudnog značaja za otvaranje novih tržišta i intenziviranje saradnje, s obzirom na to da je trgovinska razmena između Srbije i regiona Latinske Amerike u poslednjih pet godina zabeležila značajan rast.

„Ovo je prvi put da se u Srbiji organizuje ovako sveobuhvatna poseta ekvadorskih privrednika iz oblasti izvoza kakao zrna i putera, kafe, sušenog i svežeg tropskog voća, panama šešira, konditora i mnogih drugih proizvoda, što dodatno ističe važnost naših budućih zajedničkih poslovnih mogućnosti“, naglasila je Spalajković Vegas.

Na skupu je rečeno da Ekvador, sa gotovo 19 miliona stanovnika, poseduje izuzetno povoljan geografiski položaj, razvijenu infrastrukturu uključujući moderne puteve, luke i aerodrome, kao i raznovrsne regione bogate prirodnim resursima.

Poljoprivreda je jedan od najvažnijih sektora, a zajedno sa eksploatacijom nafte donosi značajne prihode ekvadorskoj ekonomiji.

Zemlja je jedan od vodećih izvoznika škampi, banana, ruža, kakaa i mnogih drugih poljoprivrednih proizvoda, a zvanična valuta je američki dolar, što doprinosi olakšanoj međunarodnoj trgovini, razvoju turizma i privlačenju stranih ulaganja.

(Beta)

