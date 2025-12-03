PKS: Privrednici Srbije i Severne Makedonije očekuju razmenu od dve milijarde evra i nova ulaganja

Jačanje ekonomskih veza Srbije i Severne Makedonije, saradnja kompanija u svim sektorima privrede od poljoprivrede do IT-ja i digitalizacije, rast razmene ka dve milijarde evra, nove investicije i zajednički nastup na trećim tržištima, ključ su budućeg razvoja i uspeha dveju ekonomija, ali i regiona Zapadnog Balkana, poruka je Poslovnog foruma „Srbija – Severna Makedonija“, koji je danas u Skoplju okupio više od 450 učesnika, privrednike iz skoro 250 kompanija, predstavnike vlada dveju zemalja, institucija i poslovnih asocijacija.

Obraćajući se učesnicima foruma, Predsednik PKS Marko Čadež, istakao je da je ovo najveći bilateralni poslovni forum Srbije i Severne Makedonije do sada i zahvalio poslovnoj zajednici, kao i rukovodstvima dveju država, na podršci ekonomskoj saradnji, saopštila je PKS.

Podsetio je da srpska privreda, od velikih sistema do malih kompanija, već uspešno sarađuje sa makedonskim partnerima, ali da je cilj da se ohrabre i nova partnerstva.

Čadež je naveo da je s tom namerom pripremljen i predstavljen „Vodič za poslovanje u Severnoj Makedoniji“ sa svim ključnim informacijama o ovom tržištu.

„Raduje nas što raste broj zajedničkih investicija — to je najbolji dokaz da zajedno jačamo i regionalnu ekonomiju. Srpske investicije u Severnoj Makedoniji premašile su 1,5 milijardi evra od ‘Mtela’, ‘Ananasa’, ‘Nektara’, ‘Imleka’, ‘Komtrejda’, ‘Vino Župe’, Vinarije ‘Čoka’, ‘Nelta’, do ulaganja u bankarski sektor kao što je kupovina Stopanske banke Bitolj od strane naše ‘Alta banke’ i ‘Feniks farme’ od strane valjevske ‘Vege’. Istovremeno, u Srbiji posluje više od 1.000 kompanija čiji su vlasnici iz Severne Makedonije, sa sve većim prisustvom u maloprodaji i nekretninama“, naglasio je Čadež.

Dodao je da dve privrede zajedno mogu nastupati na trećim tržištima, posebno u Africi, kao i da je neophodno nastaviti aktivnosti na olakšavanju trgovine, pojednostavljenju procedura i realizaciji infrastrukturnih projekata.

Ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović istakla je da broj privrednika na forumu pokazuje koliki potencijal postoji i da ga treba još više razvijati.

„Partnerstvo, poverenje, iskren dijalog i rešenost da region bude stabilan, konkurentan i razvijen — to su osnove saradnje. Srpski izvoz raste 16 odsto, naše ekonomije su kompatibilne i postoji prostor za još snažniju saradnju, u tradicionalnim sektorima, ali i u modernim tehnologijama“, rekla je ona.

Potpredsednik Vlade Severne Makedonije i ministar za odnose među zajednicama Ivan Stoilković poručio je da dve zemlje mogu dostići razmenu od čak dve milijarde evra, kao i da treba još snažnije razvijati ekonomske potencijale zasnovane na zajedničkoj viziji regionalne saradnje.

Predsednik Privredne komore Severne Makedonije Branko Azeski naglasio je da dve privrede zajedno idu napred i da je podrška političkih lidera izuzetno važna za konkretne zajedničke poslove kompanija.

Poslovni forum u Skoplju organizovala je PKS u saradnji sa poslovnom zajednicom Severne Makedonije.

Cilj je unapređenje postojećih i otvaranje novih poslovnih veza, kao i definisanje budućih pravaca saradnje.

U okviru foruma održano je više od 150 bilateralnih sastanaka privrednika koji su razgovarali o konkretnim poslovima.

Saradnja dveju privreda ide uzlaznom putanjom, naveli su iz PKS, jer je za devet meseci ove godine spoljnotrgovinska razmena dostigla 1,12 milijardi evra, što je 101,4 miliona evra više nego u istom periodu 2024. godine.

Izvoz Srbije iznosio je 804,8 miliona evra, uz rast od 15,7 odsto, a ostvareni suficit bio je 487,5 miliona evra, što je 117,4 miliona evra više nego godinu dana ranije.

U 2024. godini u Srbiji je poslovalo 4.438 privrednih subjekata koji su trgovali sa Severnom Makedonijom, dok je do oktobra 2025. godine registrovano 1.066 kompanija u Srbiji u većinskom vlasništvu makedonskih pravnih ili fizičkih lica.

(Beta)

