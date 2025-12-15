PKS promoter saradnje Kine i Srbije, važno predstavljanje srpske privrede na kineskim sajmovima

Od stupanja na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini Srbije i Kine, 1. jula 2024. godine, srpske firme su na kinesko tržište plasirale oko 400 proizvoda.

Kako bi dodatno pomogla saradnju privrednika dve zemlje, kao i povećala izvoz iz Srbije u Kinu, Privredna komora Srbije (PKS) je i ove godine vodile više desetina srpskih kompanija da se predstave, ovoga puta na pet sajamskih manifestacija.

Poslednja ovogodišnja prilika za promociju bio je Peti kineski međunarodni uvozni sajam “China International Import Expo” u Šangaju, početkom novembra, na kome su učestvovale 22 kompanije, kazao je savetnik predsednika PKS Đorđe Živanović.

„Većinu od te 22 kompanije već su imale neke aktivnosti sa Kinom. 2.16 One zapošljavaju oko 2.000 radnika, one generišu promet oko 300 miliona evra. 3.13 Mi smo imali preko 200 B2B sastanaka sa partnerima ne samo iz Kine nego i iz odtalih država,“ kazao je savetnik predsednika PKS.

Kako je naveo, u Šangaju je glavni fokus bio na prehrambenim proizvodima.

„Imali smo već nekoliko memoranduma o budućoj saradnji i tu se istakla firma Agranela iz Valjeva koja proizvodi oko 2.000 tona suve šljive i oni su već uspeli da naprave neki memorandum koji će biti ratifikovan početkom naredne godine,“ rekao je Živanović.

Dodao je da PKS značajnim za prodor na kinesko tržište smatra predstavljanja srpskih konditorskih, kao i organskih proizvoda, poput meda i čajeva, ali i mnogih drugih.

„Videli smo veliko interesovanje kineskih partnera pre svega za naše vino,“ istakao je.

Ocenio je kao važno i to što će Privredna komora Kine, koja okuplja više od 300.000 kompanija, uskoro otvoriti predstavništvo u Beogradu.

„ Kina jeste naš strateši partner, gledajući nivo investicija, a kao zemlja je prva u 2024. godini sa više od 28 odsto udela u ukupnom stranim investicijama,“ dodao je.

I kineski tekstilni gigant Guan Nan planira prvu evropsku investiciju u Srbiji gde bi otvorio 3.000 radnih mesta.

„ Pričamo o velikim tekstilcima koji imaju šest industrijskih parkova u Kini i zapošljavaju više od 6.000 radnika imaju godišnje prihode veće od 19 milijardi evra. To je jaka poruka i za ostale potencijalne investitore koji planiraju ulaganje u Srbiji,“ rekao je on.

Ukupna ulaganja Kine u Srbiji od 2010. do 2024. iznosila su 7,1 milijardu evra, a za devet meseci ove godine ukupna spoljnotrgovinska robna razmena iznosila je 6,65 milijardi dolara.

