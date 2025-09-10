PKS: Saradnja privrede, banaka i osiguravača za jaču domaću ekonomiju

Predstavnici Privredne komore Srbije (PKS), Udruženja banaka Srbije i Udruženja osiguravača Srbije razgovarali su danas o zajedničkim projektima tri asocijacije, usmerenim na jačanje koordinacije između privrede, bankarskog i osiguravajućeg sektora.

Cilj je, kako je saopštila PKS, stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i snažnija podrška privredi.

Na sastanku je usvojen Pravilnik o radu Saveta za koordinaciju aktivnosti na razvoju tržišta finansijskih usluga, čije formiranje je predviđeno zajedničkim Sporazumom o saradnji iz juna ove godine.

„Kao strateški prioritet u narednom periodu naglašavamo potrebu za unapređenjem finansijske podrške startapovima i inovativnim kompanijama, kroz kreiranje mehanizama koji će im olakšati pristup kapitalu, imajući u vidu da ekonomiju budućnosti možemo definisati kao ekonomiju znanja“, rekao je predsednik PKS Marko Čadež.

Na sastanku je istaknuta važnost edukacije i međusobnog povezivanja finansijskog i realnog sektora.

Najavljena je i konferencija „Ključni trendovi realnog i finansijskog sektora“, koja će se održati krajem septembra, kao jedan od prvih zajedničkih koraka u realizaciji Sporazuma o saradnji tri institucije.

„Partnerstvo ove vrste ima za cilj da se dođe do sveobuhvatnih i inovativnih rešenja kojima će finansijski sektor na najbolji mogući način identifikovati potrebe svojih korporativnih klijenata i obezbediti finansiranje njihovog poslovanja i razvoja“, rekla je sekretar Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis.

Za ostvarenje tog cilja, po rečima Papadakis, bitna je kontinuirana razmena znanja i iskustva i da se čuju problemi sa kojima se suočavaju privredni subjekti.

Najavila je da će se zajednička konferencija te asocijacije održati 22. i 23. septembra na Zlatiboru.

Na sastanku je bilo reči i o obaveznom osiguranju zaposlenih, sa ciljem da se dodatno ojača sigurnost radne snage i poveća svest o značaju zaštite zaposlenih.

Razmatrane su mogućnosti razvoja nebankarskih vidova finansiranja, pri čemu su korporativne obveznice prepoznate kao važan alternativni instrument za obezbeđivanje sredstava.

Zajednički cilj, kako je navedeno, svih strana jeste da kroz institucionalnu saradnju doprinesu stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta, podrže inovacije i podstaknu održivi razvoj domaće privrede.

(Beta)

