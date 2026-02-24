PKS: Srbija dobila AI fabriku, jedinstvenu u jugoistočnoj Evropi

Kompanija Orion telekom danas je u Beogradu predstavila svoju suverenu AI fabriku u okviru data centar kampusa, čime se svrstava među prve kompanije u jugoistočnoj Evropi, koje komercijalno uvode sveobuhvatnu platformu za razvoj i primenu rešenja zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, saopštila je Privredna komora Srbije (PKS).

„Ovo je strateški važna investicija za srpsku privredu, unapređenje poslovanja i njenu međunarodnu konkurentnost“, rekao je predsednik PKS Marko Čadež.

On je izjavio da Orion od svog osnivanja prepoznaje najsavremenije tehnološke trendove od telekomunikacija do današnje revolucije u oblasti veštačke inteligencije.

„AI fabrika, opremljena najmodernijim i najmoćnijim čipovima za modelovanje i razvoj sopstvenih AI rešenja, nalazi se upravo ovde, u Srbiji. Siguran sam da je reč o jedinstvenoj infrastrukturi u jugoistočnoj, pa i centralnoj Evropi“, istakao je Čadež.

Nova platforma, kako je istakao, omogućava kompanijama da na bazi veštačke inteligencije koriste podatke, rade prediktivne analize i optimizaciju poslovnih procesa od proizvodnje i logistike do finansijskih usluga i osiguranja.

„Posebna prednost je što podaci ostaju u zemlji, bez potrebe za skladištenjem na cloud serverima u inostranstvu, što značajno povećava bezbednost i suverenitet podataka“, ocenio je predsednik PKS.

Čadež je istako da kompanije u Srbiji sada imaju priliku da bez čekanja koriste najsavremeniju infrastrukturu, treniraju sopstvene modele i unapređuju produktivnost.

„To konkretno znači veću efikasnost, niže troškove i značajnu konkurentsku prednost u odnosu na kompanije u regionu koje nemaju pristup ovakvim resursima“, naveo je Čadež.

Kao primer, on je naveo da proizvodna kompanija koja primeni AI rešenja u optimizaciji procesa može ostvariti i do 30 odsto prednosti u produktivnosti u odnosu na konkurenciju koja takvu tehnologiju ne koristi.

Navedeno je da AI fabrika omogućava kompletnu podršku životnom ciklusu razvoja veštačke inteligencije, uključujući AI-as-a-Service (AIaaS) i GPU-as-a-Service (GPUaaS) modele, uz korišćenje NVIDIA AI Enterprise softvera i upravljanih infrastrukturnih servisa.

Čadež je naglasio da će Komora imati aktivnu ulogu u edukaciji i informisanju kompanija o mogućnostima koje nova infrastruktura donosi.

„Ovo nije samo još jedan IT centar. Danas svaka kompanija, bez obzira na delatnost, mora da primenjuje AI rešenja kako bi unapredila poslovanje, ostala konkurentna i obezbedila opstanak na tržištu. Srbija sada ima infrastrukturu koja to omogućava odmah“, poručio je Čadež.

(Beta)

