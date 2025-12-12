PKS: Srbija i Izrael – rekordan rast izvoza, sve više turista i put ka slobodnoj trgovini

Izrael je, u protekle četiri godine, postao jedno od najvažnijih izvoznih tržišta Srbije van Evrope, jer je izvoz imao rast 56,2 odsto, robna razmena je bila rekordna, uz sve više izraelskih turista u Srbiji, a u toku je i pripreme za potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini, izjavio je direktor Predstavništva Privredne komore Srbije (PKS) u Jerusalimu i počasni konzul Srbije u toj zemlji Aleksandar Nikolić.

„Izrael je danas četvrto najznačajnije izvozno tržište Srbije van Evrope, dok su izraelski turisti treća vanevropska nacija po broju noćenja u našoj zemlji. Stabilizacija bezbednosne situacije na Levantu dodatno otvara prostor za učešće naših kompanija na izraelskim sajmovima, usvajanje novih tehnologija, povezivanje startap i inovacionih ekosistema i brži transfer znanja u industriju“, poručio je Nikolić, saopštila je PKS.

Prema njegovim rečima, najveći iskorak predstavlja odluka o pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini.

„Treba imati u vidu da Izrael rigorozno pristupa ovakvim odlukama i da su poslednjih godina, izvan multinacionalnih asocijacija, samo Južna Koreja, Panama, Kolumbija i Ukrajina dosegle ovaj sporazum, kao i Ujedinjeno Kraljevstvo po automatizmu Bregzitom. Sporazum će staviti srpske izvoznike u ravnopravan položaj sa evropskim konkurentima i doprineti pristupu kvotama i sertifikovanju zemlje porekla“, objasnio je Nikolić.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, kako je dodao, za osam meseci 2025. srpski izvoz u Izrael porastao je za 56,2 odsto, a procenjuje se da će ukupna robna razmena dostići 250 miliona dolara, najviše ikada.

Nikolić je naveo da je prošlogodišnji rekord iznosio 199,2 miliona dolara, uz značajan trgovinski suficit i rast izvoza od 75,2 odsto.

„U poslednje četiri godine trgovinska razmena Srbije i Izraela učetvorostručila se, a najviše se izvoze motani duvan, gasne turbine, transmisije, automobilske gume, aromatizovana voda, hrana za životinje i sredstva za čišćenje. U Izraelu uspešno nastupaju i novi srpski izvoznici, poput kompanija Nestle Adriatic, Yumis i Cold Pressok“, kazao je Nikolić.

Ukazao je da, paralelno sa jačanjem privredne saradnje, snažan rast beleži i turizam, pa su tako gosti iz Izraela ostvarili više od 95.000 noćenja u Srbiji za deset meseci ove godine, što je bilo 61,5 odsto više nego godinu pre.

„Pored Beograda, sve se više biraju i druge destinacije, a posebno Zlatibor, Divčibare, Novi Bečej i Vrnjačka Banja za sportske pripreme. Ključan podsticaj turističkoj saradnji daju direktni letovi Beograd–Tel Aviv tokom cele godine izraelske avio-kompanije Sandor (Sundor), a očekuje se da će dodatni zamah obezbediti povratak letova Er Srbije i drugih izraelskih avio-kompanija u letnjoj sezoni“, dodao je Nikolić.

Podsetio je da su ovi rezultati postignuti u veoma izazovnom periodu, obeleženom pandemijom korona virusa, zatim ratnim krizama koje su prouzrokovale poremećaje u špediciji i neuravnoteženoj potražnji.

Istakao je da je značajan podsticaj saradnji dalo izraelsko jednostrano ukidanje i suspenzija carina na pojedine proizvode do 2028. godine, kao i pojednostavljena procedura standardizacije, adaptirana evropskoj.

Prema njegovim rečima, važnu ulogu u unapređenju ekonomskih veza dveju zemalja imaju PKS i njeno Predstavništvo u Jerusalimu, otvoreno u julu 2021. godine, ambasade dveju država, kao i Federacija privrednih komora Izraela koja je potpisala Memorandum o saradnji sa PKS.

„Postignuti rezultati, među kojima i nedavno uspešno učešće izraelskih uvoznika na Wine Vision by Open Balkan 2025, jasno pokazuju da Srbija i Izrael imaju ogroman potencijal za dalje produbljivanje ekonomske i turističke saradnje. Naši izvoznici, turističke organizacije i inovacioni centri imaju još veću šansu da se pozicioniraju na zahtevnom izraelskom tržištu. Jedinstvena prilika biće značajan izraelski paviljon na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, gde će biti predstavljena izraelska izvrsnost u inovacijama, sportu, muzici, a biće i odlična prilika za umrežavanje privrednika“, ocenio je Nikolić.

(Beta)

