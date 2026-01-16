PKS: Srbija na Međunarodnom sajmu turizma u Beču

Na Međunarodnom sajmu turizma u Beču „Ferien Messe“ iz Srbije je više od 30 predstavnika turističke privrede, institucija i organizacija, objavila je Privredna komora Srbije (PKS).

Sajam je počeo juče i traje do 18. januara, a okuplja predstavnike turističke privrede iz više od 80 zemalja sveta.

Udruženje za turizam PKS i Sektor usluga Privredne komore Vojvodine učestvuju na sajmu, u cilju unapređenja saradnje u oblasti turizma, kroz povećanje broja turista između Srbije i Austrije.

Poseban akcenat je stavljen na umrežavanje onih koji se bave turizmom sa srpskom dijasporom, kao i na promociju Srbije kao atraktivne turističke destinacije međunarodnom auditorijumu i individualnim posetiocima sajma.

Na Sajmu se predstavlja i Turistička organizacije Srbije (TOS) promocijom destinacija, kulturno-istorijskog nasleđa, prirodnih lepota, banjskog, seoskog i gradskog turizma.

Uz TOS na Sajmu su i turističke organizacije Zaječara, Čačka, Sokobanje, Paraćina, Loznice, Vojvodine, Zapadne Srbije, Iriga, Rume, Nove Crnje, Novog Pazara, Subotice, Beograda i Novog Sada.

Učestvuju i predstavnici turističkoh kompanija, hotela, vinarija, seoskih domaćinstava, kao i Agencija za upravljanje lukama, Kamping asocijacija Srbije, Novosadski sajam.

Srbija će na narednom Međunarodnom sajmu turizma u Beču 2027. godine biti zemlja-partner.

(Beta)

