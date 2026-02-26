PKS: Srbija pouzdan partner u oblasti tehnologija, ekonomije i bezbednosti

Srbija ima kapacitet da bude pouzdan partner najrazvijenijim zemljama sveta u oblasti tehnologija, ekonomije i bezbednosti, zaključeno je na godišnjoj konferenciji organizacije AIPAC u Vašingtonu, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Potpredsednik PKS Ivan Bošnjak je na konferenciji održanoj 23. i 24. februara, razgovarao sa potpredsednikom AIPAC-a za međunarodne odnose Stivenom Snajderom o mogućnostima produbljivanja trilateralne saradnje između Srbije, SAD i Izraela sa akcentom na razmenu znanja i iskustava u oblasti savremenih bezbednosnih sistema i tehnoloških inovacija.

AIPAC je jedna od najuticajnijih platformi u SAD za politički dijalog, bezbednost i međunarodnu saradnju.

Skup je pružio, kako je navedeno, priliku za unapređenje odnosa Srbije sa Amerikom i Izraelom, kao i za umrežavanje sa ključnim političkim i poslovnim akterima.

Na godišnjoj konferenciji prisustvovalo je više desetina članova američkog Kongresa i Senata, predstavnika američke administracije, kao i lidera iz poslovnog sveta.

Skup je okupio predstavnike ključnih političkih i poslovnih aktera iz SAD-a, sa ciljem unapređenja političkog dijaloga, bezbednosne saradnje i međunarodnih odnosa sa SAD i Izraelom.

Posebna pažnja na skupu, kako se navodi, posvećena je razvoju naprednih odbrambenih tehnologija, uključujući i predstavljanje sistema „Iron Beam“, što je otvorilo prostor za razmenu mišljenja o potencijalnim modelima saradnje i transferu znanja.

Tokom razgovora istaknuto je unapređenje trilateralne saradnje između Srbije, SAD i Izraela u oblastima odbrane, novih tehnologija, veštačke inteligencije, energetike, ekonomije i inovacija.

Bošnjak je razgovarao i sa potpredsednikom Američkog poslovnog saveta za Centralnu i Istočnu Evropu Nikolasom Rodeom o organizovanju direktnih susreta privrednika iz Srbije i SAD, kao i o planiranoj poseti američke delegacije Srbiji u prvoj polovini godine, radi jačanja investicione i trgovinske saradnje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com