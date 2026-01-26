PKS: Srpska prehrambena industrija na sajmu Gulfood u Dubaiju

Na sajmu „Gulfood“ u Dubaiju, jednoj od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi prehrambene industrije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i regionu Golfa, svoje proizvode i izvozne programe predstavljaju 24 srpske kompanije iz prehrambenog sektora, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Srbiju predstavljaju kompanije iz sektora smrznutog voća i povrća, mlečne i konditorske industrije, kao i proizvođači džemova, sokova, peciva, pita, pečuraka, tartufa, bombona, kafe, snek-barova, supa, začina i dodataka jelima, nevedeno je u saopštenju.

Podseća se da PKS i Razvojna agencija Srbije tradicionalno organizuju učešće srpskih proizvođača na ovoj svetskoj sajamskoj manifestaciji, koja ove godine traje do 30. januara, sa ciljem promocije i unapređenja izvoza na međunarodnim tržištima.

Precizirano je da se u okviru nacionalnog paviljona Srbije predstavljaju kompanije Afropartner iz Lučana, Aretol i Pip Novi Sad iz Novog Sada, Benlian foods, Frigonais i Unijapak iz Niša, Budimka i Frigo paun iz Požege, Geneza iz Kanjiže, DBA promet, Laki i Frucom food iz Arilje.

Predstaviće se i Fruitica iz Čantavira, Master food iz Užica, Mlekara Ub, Rubus hill iz Kušića, Sirogojno company iz Sirogojna, Žuti list iz Vranja, Yayla pan iz Sečnja, kao i beogradske kompanije Damar confit, IZN Group, Master fruits, Packom international i Tartufi SR.

Predstavnik PKS Zorana Delić kazao je da će tokom četiri dana trajanja sajma biti održani brojni poslovni susreti i organizovani komercijalni pregovori sa stručnjacima vodećih regionalnih i svetskih trgovinskih lanaca, uvoznika i distributera prehrambenih proizvoda.

„Učešće na sajmu ‘Gulfood’ predstavlja izuzetnu priliku za srpske proizvođače hrane da unaprede svoju vidljivost na globalnom tržištu, uspostave nove poslovne kontakte i ojačaju izvozne aktivnosti, posebno na tržištima Bliskog istoka, Azije i Afrike, koja beleže stalni rast potražnje za kvalitetnim i bezbednim prehrambenim proizvodima“, dodao je Delić.

Iz PKS su naveli da je zemlja partner ovogodišnjeg sajma Indija, a na manifestaciji učestvuje više od 8.500 izlagača iz više od 190 zemalja, u okviru 12 sektora koji obuhvataju i startapove, logistiku i digitalne inovacije.

(Beta)

