PKS: Srpske kompanije na Međunarodnom sajmu privrede u Tirani

Kompanije iz Srbije predstavljaju se na nacionalnom štandu Srbije na Međunarodnom opštem privrednom sajmu „Tirana International Fair 2025“, koji se održava u prestonici Albanije do 8. novembra, saopštila je Privredna komora Srbije.

Srbiju predstavlja 13 kompanija iz različitih oblasti industrije, prehrambene industrije, poljoprivrede, građevinarstva i usluga.

„Nastup kompanija iz Srbije ima za cilj unapređenje poslovnih veza i pronalaženje novih partnera na tržištu Albanije, koje postaje sve atraktivnije za naše privrednike. U 2024. godini više od 1.250 srpskih privrednih subjekata poslovalo je sa albanskim partnerima – što je gotovo dvostruko više nego pre pet godina“, navela je PKS.

Ocenjeno je da je unapređenju ekonomske saradnje dveju zemalja, lakšem protoku robe i ukidanju administrativnih barijera, doprinela je i regionalna inicijativa „Otvoreni Balkan“.

Sajam u Tirani ove godine okuplja izlagače iz više od 30 zemalja sveta. Srbija na tim sajmu privrednika učestvuje više od dve decenije, što je u velikoj meri doprinelo rastu ukupne trgovinske razmene — u proteklih deset godina povećana je više od tri i po puta, navela je PKS.

Ključni sektori za dalji razvoj saradnje između Srbije i Albanije su, po proceni PKS, poljoprivreda, prehrambena industrija, metalska i građevinska industrija, industrija plastike i nameštaja.

(Beta)

