PKS: Srpski startapi pokazali svetu ideje i rešenja na kongresu Expand North Star u Dubaiju

Privredna komora Srbije (PKS) saopštila je danas da su startap kompanije iz Srbije, koje su učestvovale na najvećem svetskom kongresu posvećenom startapima i investitorima „Expand North Star“ u Dubaiju, predstavile ideje i rešenja u najrazličitijim sektorima i privukle pažnju velikih svetskih igrača u digitalnoj industriji, ostvarile kontakte sa velikim investitorima i dogovorile nove poslove.

Tokom tri dana konferencije startapi su imali više od 800 sastanaka i razgovora sa potencijalnim partnerima, među kojima su Hazlin Ahmad (Hazleen Ahmad), globalni investitor i lider u oblasti izgradnje inkluzivnih ekosistema, britanski BGV (Bethnal Green Ventures), a potpisani su ugovori i sa kompanijama iz Indije i Južne Koreje, navedeno je u saopštenju.

„Expand North Star“ organizuje se u okviru najvećeg tehnološkog sajma „Gitex Global“, a više od 20 startapa iz Srbije je od 12. do 15. oktobra predstavilo širok spektar inovativnih proizvoda u oblasti veštačke inteligencije, finansijske, zdravstvene i obrazovne tehnologije, sajber bezbednosti, mobilnih aplikacija, e-trgovine, klimatskih tehnologija, agrotehnologije, gejminga, blokčejna i Web3.

„Naš startap Reputeo osvojio je nagradu u oblasti sajber bezbednosti, Baby FM je sa svojim rešenjem merenja temperature u realnom vremenu bio među sto najboljih i ušao u polufinale takmičenja Supernova Challenge. Svi koji su učestvovali na North Star-u došli su sa sjajnim idejama i rešenjima, i uspešno se predstavili i privukli veliku pažnju“, rekao je savetnik predsednika PKS za inovacije i IT Nebojša Bjelotomić.

On je naveo da su u Dubaiju bile prisutne kompanije, biznismeni i investitori iz Azije, Afrike, Latinske Amerike i drugih delova sveta i da je sajam bio velika prilika za srpski IT sektor da uđu na neka nova tržišta, da naprave biznis kontakte, pokušaju da nađu svoje predstavnike na tim tržištima, predstave se investitorima ili da nađu i krajnje korisnike.

Promocijom, ostvarenim kontaktima i rezultatima, kako je navedeno, zadovoljni su i predstavnici startap kompanija.

Predstavnik EWD Technology Miloš Stanković podsetio je da su još pre 12 godina dobili ideju da razviju uređaj koji pomoću određene frekvencije i struje, bez hemijskih jedinjenja, uništava korov u korenu, koji više ne raste.

„Naš fokus je najviše bila ambrozija, mada smo testirali na preko 200 vrsta korova sa Švedskim univerzitetom za poljoprivredu, kao i sa našim domaćim institucijama, jer smo hteli da rešimo veliki socijalno-društveni problem kao što je polen ambrozije, jer veliki broj ljudi u našoj zemlji, preko dva miliona, pati od polena ambrozije“, kazao je on.

Istakao je da je bilo veliko interesovanje na „North Star“ skupu u Dubaiju za njihov izum, pogotovo iz azijskih zemalja, iz Kine i Indije, da se proizvod plasira na njihovo tržište, za poljoprivredna gazdinstva.

Prvi put je na „Gitex sajmu“ u Dubaiju i već su potpisali nekoliko ugovora sa partnerima iz Indije i Južne Koreje o potencijalnoj saradnji za plasman proizvoda na njihovo tržište.

AISA AI, prvi svetski AI SOC analitičar razvila je kompanija Reputeo, a proglašen je za jednog od pobednika prestižnog CyberE71 izazova.

Predstavnica startapa Reputeo Neda Trifunović objasnila je da je to neka vrsta pretraživača, kao što su Google, GPT i drugi, i da se bave prikupljanjem podataka sa otvorenih izvora u Web2 prostoru.

„Skupljamo vesti i informacije sa društvenih mreža, medija, foruma i portala i radimo AI sentiment obradu tih podataka. Ideja je da u realnom vremenu dostavljamo podatke i obavestimo korisnike da li su ti podaci pozitivni, negativni ili neutralni, i na koji način oni mogu uticati na njihov biznis ili proizvode koje imaju“, rekla je ona.

„Expand North Star“ je događaj koji okuplja najsavremenije tehnološke startape, vodeće globalne VC fondove, investitore, akceleratore i predstavnike velikih tehnoloških kompanija.

Manifestacija je okupila više od 2.000 startapa iz celog sveta, više od 100 zemalja i gotovo 1.000 investitora, mnogobrojne izlagače i govornike iz celog sveta.

Na ovogodišnjem događaju iz Srbije su se predstavili startapi: NJUPPA, LenaAI, Baby FM, NegotiateWind, MyFlow, TRAKEN, Codekido, PuRe AI, Kampster AI, Reputeo, Sferikon, Smartsy, Ysource Solution, SEE UP, Athena Ai Search, Silver Bell Group, CarSync, SpiceAds, EWD Technology, OROOK i AgrO3.

(Beta)

