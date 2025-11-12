PKS: Srpski startapi uspešno se predstavili na Veb samitu u Lisabonu

Četiri startapa iz Srbije MyFlow, Njuppa, Codekido i FinoApp uspešno su se danas predstavila u „Showcase“ programu Veb samita u Lisabonu, saopštila je Privredna komora Srbije (PKS).

Startap „MyFlow“ je naučno zasnovana velnes platforma, koja kombinuje fizičku aktivnost, muziku i boje radi brzog obnavljanja ravnoteže tela i uma, a za 14 minuta smanjuje stres, poboljšava fokus i motivaciju, te povećava vitalnost bez potrebe za dodatnom opremom ili prekidom radnog procesa.

Tanja Lazarević je kazala da ta platforma uspostavlja psihofizički balans čoveka za kratko vreme.

Platforma je zasnovana na naučnim istraživanjima, a merenja stanja korisnika bazirana su na najcitiranijim naučnim testovima i rezultatima istraživanja, piše u saopštenju.

„Smatramo velikim uspehom što smo uspeli da dobijemo prostor za showcase prezentaciju na Veb samitu za manje od minuta podigli smo energiju publike, svi su ustali, dobili smo veliki aplauz i komentare da su im se energija i fokus promenili za samo nekoliko minuta“, rekla je Lazarević.

Predstavljajući aplikaciju FinoApp, Sofija Drecun navela je da je u njenom fokusu bezbednost dece i dodatne informacije o influenserima.

Nemanja Trbović iz Njuppa naveo je da na Veb samitu predstavljaju platformu koja pomaže biznisima da hranu koju nisu uspeli da prodaju ili koja je pred istekom roka, ponude preko platforme Njuppa.

Sa druge strane su, kako se navodi, korisnici koji tu hranu „spašavaju“ i kupuju po ceni nižoj i do 70 odsto, a cilj je smanjenje bacanja hrane na globalnom nivou.

Gorana Radovanović navela je da je Codekido razvio platformu Nerbit, odnosno kontrolni centar za bezbednosne operacije nove generacije, koji omogućava centralizovano upravljanje bezbednošću i automatizaciju procesa:

Na štandu Srbije, pored ta četiri startapa, nastupaju i Canandi, GetTrusty, NSage.ai, GuideLites (Lites), Peasy, GetData (Apparo), DigitalLeather, Tridan AI, Kampster AI, SpiceAds, Qreadible (ible), Veritium, Cloud City, Includify, KleverCargo, Smart Part, NutriMedik, HealthControl Niš, CyberParent, Motiqum, Nais Robotics.

(Beta)

