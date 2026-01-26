PKS traži sistemsko i hitno rešenje za trajanje boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengena

Privredna komora Srbije (PKS) je danas saopštila da u saradnji s komorama iz regiona Zapadnog Balkana intenzivno radi na hitnom rešavanju problema sada ograničenog trajanja boravka profesionalnih vozača u zemljama Šengenske zone.

Predloženo je uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, povećanje dozvoljenog broja dana boravka ili izuzimanje vozača iz sistema EES dok se ne postigne trajno rešenje, navedeno je u saopštenju.

Predsednik PKS Marko Čadež uputio pismo Evrokomori koja okuplja 40 nacionalnih privrednih komora i predstavlja interese više od 20 miliona kompanija, potom Forumu jadransko-jonskih komora, kao i privrednim komorama zemalja sa kojima Srbija ostvaruje najintenzivniju trgovinsku i investicionu saradnju, sa pozivom na zajedničko i koordinisano delovanje ka institucijama Evropske unije.

U pismu se navodi da ograničenje boravka u Šengenu na 90 dana u periodu od 180 dana, profesionalnim vozačima prepolovljava radno angažovanje i ima ozbiljan uticaj na funkcionisanje transportnog sektora, stabilnost logističkih lanaca i snabdevanje i logistiku širom evropskog prostora.

PKS i sve privredne komore Zapadnog Balkana podsećaju da se više od 60 odsto ukupne trgovinske razmene tog regiona ostvaruje sa Evropskom unijom, zbog čega kašnjenja u transportu ugrožavaju poslovne odnose, principe pravovremene isporuke i održivost ugovora, kako za kompanije iz regiona, tako i za firme iz država članica EU.

Kako je navedeno, rešenja koja je Evropska komisija predlagala prethodnih godina, poput izdavanja dozvola boravka ili statusa prekograničnih radnika, nisu primenljiva u praksi za međunarodni drumski saobraćaj.

U pismu se poziva na hitno razmatranje privremenih mera, uključujući uvođenje posebne vize ili dozvole za profesionalne vozače koja bi važila u celoj Šengenskoj zoni, povećanje dozvoljenog broja dana boravka ili izuzimanje vozača iz sistema EES dok se ne postigne trajno rešenje.

PKS je pozvala na koordinisanu reakciju država članica i institucija EU za rešavanje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u EU kako bi se sprečile ozbiljne posledice po privredu i lance snabdevanja.

Na inicijativu PKS, svih šest privrednih komora Zapadnog Balkana zajednički je potpisalo apel koji je, posredstvom Komorskog investicionog foruma, upućen Savetu EU, Evropskoj komisiji, nadležnim komesarima EU, kao i stalnom predstavniku Kipra u Briselu kao zemlje predsedavajuće Savetu EU.

Ukazano je i da PKS već duži period upozorava na negativne efekte primene pravila 90/180 na međunarodni drumski transport, pokrećući niz inicijativa ka institucijama Evropske unije i državama članicama.

Kroz saradnju sa privrednim komorama Zapadnog Balkana i relevantnim evropskim i regionalnim institucijama, pitanje je pokretano u okviru različitih međunarodnih formata i inicijativa.

Istovremeno, vođena je intenzivna komunikacija sa Vladom Srbije i nadležnim institucijama, uz uključivanje resornih ministarstava i koordinacionih tela.

Poseban fokus bio je na saradnji sa privredom, kroz dijalog sa prevoznicima i kompanijama, radi sagledavanja ekonomskih i logističkih efekata, saopštila je PKS.

Vozači kamiona iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore blokirali su danas u podne teretne granične prelaze prema zemljama Šengena, zbog ograničavanja boravka u tim zemljama na 90 dana u periodu od šest meseci, što predviđa Entry-Exit sistem (EES).

Prevoznici najavljuju da protest i bokade neće prekinuti dok se problem ne reši.

U Srbiji je planirana blokada 15 graničnih prelaza (Batrovci, Šid, Neštin, Bačka Palanka, Bogojevo, Bezdan, Bački Breg, Kelebija, Horgoš, Srpska Crnja, Vatin, Đerdap, Gradina i Preševo).

Prevoznici su pre nekoliko dana istakli da će skraćenje radnog vremena profesionalnim vozačima onemogućiti izvoz i uvoz robe iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine jer je nedovoljno vozača koji bi mogli da zamene one koji ispune te „kvote“ od 90 dana.

EES je uveden pre više od dve decenije i primenjuje se u 29 zemalja Šengenskog sporazuma tako što se dužina boravka kontrolisala pečatima u pasošima, a od 12. oktobra 2025. godine kontrola je digitalna.

Profesionalni vozači su istakli da do 10. aprila traje probni period primene EES i da će se posle toga oduzimati kamioni i vozači deportovati, a već ima takvih slučajeva.

Udruženja vozača predlažu da se dok se ne nađe trajno rešenje vozači kamiona izuzmu iz pravila 180/90 i tretiraju kao prekogranični radnici kao i da se onima koji imaju ispravnu ličnu dokumentaciju i dokumetaciju za robu dozvoli da obavljaju posao.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com