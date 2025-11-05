PKS: U Beogradu sajam vina i hrane od 22. do 25. novembra

Na Beogradskom sajmu od 22. do 25. novembra biće održan sajam „Vinska vizija Otvorenog Balkana“ (Wine Vision by Open Balkan), na kom će više od 600 izlagača predstaviti vina, destilate, delikatesnu hranu i turističke ponude iz Srbije i regiona, najavila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Manifestacija „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, jedan je od najvećih i najznačajnijih vinskih i gastronomskih događaja u Evropi nastao je kao plod inicijative Otvoreni Balkan koja povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju.

U Beogradu će se, tokom četiri dana, okupiti profesionalci, vinski entuzijasti, ugostitelji, trgovci i o svi oni koji veruju da vino i hrana povezuju ljude, kulture i tradicije.

Program sajma obuhvata i bogat niz edukacija, radionica, master-klasova, takmičenja i panel-diskusija, kao i jedinstvene degustacije.

Najavljen je dolazak brojnih vinskih stručnjaka, među kojima su i nosioci prestižne titule „Master of Wine“, kao što je Rod Smit MW, predsednik Instituta Masters of Wine, najvažnije globalne organizacije vinskih stručnjaka.

Posetioci će moći da nauče kako da degustiraju vina poput Master of Wine stručnjaka, da istraže vinska podneblja Srbije, upoznaju se sa bogatom rakijskom tradicijom, kao i da prisustvuju predavanjima posvećenim autohtonim balkanskim sortama i najboljim vinima sveta.

Na ovogodišnjem sajmu biće i nekoliko stotina trgovaca, uvoznika i distributera vina iz celog sveta.

„Profesionalnim posetiocima i izlagačima dostupna je posebna B2B platforma za zakazivanje sastanaka, koja omogućava direktan kontakt i uspostavljanje poslovne saradnje u udobnom, namenski opremljenom prostoru“, piše u saopštenju PKS.

Podseća se da je prošle godine, u okviru sajma, održano nekoliko hiljada uspešnih B2B sastanaka, čime je, kako se dodaje, sajam „Vinska vizija“ postao ključna tačka povezivanja vinske industrije.

Najavljeno je da će u finalu sajmu biti proglašen pobednik velikog regionalnog takmičenja „Open Balkan Wine Trophy“, gde se vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije nadmeću za titulu najboljeg, a ocenjuju ih međunarodni eksperti, uključujući i petoro stručnjaka sa titulom Master of Wine.

Takođe, biće predstavljeni i rezultati takmičenja Rakija Trophy, koje svake godine okuplja najbolje proizvođače rakije sa Balkana.

Posetioce u kulinarskom delu sajma „Food Vision“, kako je najavljeno, očekuju kulinarski spektakli, takmičenja kuvara, uparivanja hrane i vina, master-klasovi i drugo.

