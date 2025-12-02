PKS: U Srbiji postoji 250 franšiznih brendova, značajno za razvoj domaćeg preduzetništva

U Srbiji postoji 250 franšiznih brendova koji su omogućili rad 4.500 poslovnih entiteta u kojima je zaposleno 30.000 ljudi, izjavio je danas zamenik predsednika Privredne komore Srbije (PKS) Mihailo Vesović i istakao da ovaj koncept poslovanja može značajno da pomogne razvoj domaćeg preduzetništva i olakša započinjanje biznisa, jer smanjuje rizike.

„U odnosu na EU i svet ono što nas čini slabijim jeste da samo 35 odsto franšiznog tržišta predstavljaju domaći franšizni brendovi“, kazao je on na otvaranju Međunarodne franšizne konferencije „Od ideje do tržišta – zajedno ka novim prilikama“.

Istakao je da to znači da treba dodatno sistemski pomagati stvaranju domaćih franšiza, a potom i njihovo širenje van granica zemlje.

„Ono što je specifično za Srbiju i gde prednjačimo u odnosu na region to su franšizni brendovi u oblasti edukacije, posebno u IT sektoru i programima za decu“, rekao je Vesović.

Prema njegovim rečima, franšizni model može da fukcioniše kroz sve sektore i industrija i usluga.

„Franšizno poslovanje se pokazalo otpornim i na makroekonomske i na međunarodne rizike i u mnogo čemu predstavlja model funkcionisanja evropske privrede, pre svega za mala i srednja preduzeća“, naveo je Vesović.

On je kazao da je članstvo Srbije u Evropskoj franšiznoj asocijaciji doprinelo da se pokaže kako taj model poslovanja može da se primeni i u zemljama kao što je Srbije i da potakne drugačiji način funkcionisanja ekonomije.

„Danas je franšizno poslovanje postalo mnogo više nego poslovni model i taj provereni koncept omogućava da se poslovaje na samom početku brže širi i da bude održivo“, kazao je Vesović.

Istakao je da novi podaci pokazuju da se 6,3 globalnog BDP-a stvara kroz model franšiznog poslovanja.

„Postoji tri miliona franšiznih sistema u svetu. Svakih sedam minuta se otvori nova franšiza. U EU postiji 45.000 franšiznih sistema i 320.000 poslovnoh entiteta koji zapošljava skoro tri miliona ljudi. Prednjače Italija, Španija, Nemačka, Poljska i Francuska, a 70 do 80 odsto tih modela su domaći“, kazao je Vesović.

On je istakao da će PKS sa svojim Centrom za franšizno poslovanje nastojati da promoviše taj model, te da će pored prenošenja znanja o funkcionisanju takvog poslovanja raditi i na dodatnom povezivanju svih u tom sektoru, kako bi se model omasovio.

Predsednica Upravnog odbora Srpske franšizne asocijacije Tatjana Petković podsetila je da je ta asocijacija osnovana prošle godine sa ciljem da se približi koncept franšize domaćim privrednicima, da se pokaže na koji način taj koncept može biti sigurniji način poslovanja, ali i da oni koji već imaju poslove u franšizi to plasiraju i van granica Srbije.

„Naša ključna uloga je da naglasimo značaj franšizinga u ekonomji i da promovišemo evroski etički kodeks za franšiting, jer je putem standardizacije i poštovanja tog kodeksa moguće i naše koncepte plasirati na evropsko i svetsko tržište“, kazala je Petković.

Istakla je da je Asocijacija ove godine postala član Evropske federacije za franšizing.

„To članstvo nam omogućava da u Srbiju prenesemo sva znanja uspešne prakse koja se primenjuju u najrazvijenijim franšiznim zajednicama“, rekla je ona.

Naglasila je da će Franšizna asocijacija Srbije obezbediti proces sertifikacije franšiznih koncepata i stručnu podršku onim akoji žele da osnuju svoj posao putem franšize.

„Da im pomognemo u izboru i razumevanju franšiznog modela, da formiraju sopstvene franšize za poslovanja koja žele da se prošire i na druga tržišta. Uspostavićemo i standard kvaliteta koji će te domaće modele pripremiti za izlazak na strana tržišta“, kazala je Petković.

Naglasila je da je želja da se u Srbiji izgradi prepoznatljiv i stabilan franšizni sistem gde će se podsticati nova partnerstva i potvaranje novih radnih mesta ne samo u velikim gradovima, već i u manjim mestima.

Konferenciju su organizovale PKS i Srpska franšizna asocijacija, okupljajući predstavnike nacionalnih franšiznih asocijacija, uspešnih franšiznih sistema i stručnjake za poslovni razvoj iz Evrope i sveta.

Na konferenciji su predstavljene i studije slučaja vodećih evropskih i regionalnih franšiznih brendova, a održane i panel diskusije o razvoju franšiza, regulativi, finansiranju i programima podrške, kao i B2B sastanci sa franšizodavcima i investitorima koji traže partnere u Srbiji.

Konferencija je obuhvatila i izložbeni prostor sa 20 štandova franšiznih brendova, a poseban deo je posvećen predstavljanju franšiznih brendova kroz pojedinačne prezentacije.

(Beta)

