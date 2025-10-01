PKS: U toku prijave poslodavaca za dualno obrazovanje

Privredna komora Srbije (PKS) objavila je danas da je pokrenula novi ciklus prijava poslodavaca koji žele da se uključe u dualno obrazovanje od naredne školske godine.

Prijavljivanje se obavlja onlajn, preko PKS, a rok za podnošenje prijava je 15. januar 2026. godine.

Kako je precizirano, poslodavci mogu da se prijavljuju putem veb portala PKS (http://portal.dualnoobrazovanje.rs) na kojem najpre treba da kreiraju profil kompanije i na jednostavan način, u tri koraka, podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja.

Objašnjeno je da prilikom prijavljivanja, osim kreiranja profila kompanije, poslodavci treba da podnesu Izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad.

Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci treba da dostave, najkasnije 15. januara, elektronskim putem na mejl: obrazovanje@pks.rs ili na adresu Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd, odnosno pripadajućoj Regionalnoj privrednoj komori u zavisnosti od područja poslovanja poslodavca.

U razmatranje će se uzeti samo potpune prijave.

Sve prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju biće objedinjene u predlog Plana za uključivanje poslodavaca u dualno obrazovanje koji PKS zvaničnim putem dostavlja Kancelariji za dualno obrazovanje i NOKS.

Konačnu odluku o strukturi upisa i odobrenim dualnim profilima doneće Ministarstvo prosvete objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje aprila 2026. godine.

U ponudi za realizaciju po dualnom modelu u školskoj 2026-2027. godini će se naći 92 obrazovnih profila iz 12 različitih područja rada.

Dualno obrazovanje, kako su podsetili iz PKS, realizuje se u različitim područjima rada, te se u dualni model obrazovanja mogu uključiti kompanije iz različitih oblasti poput geodezije i građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i obrade metala, poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, saobraćaja, tekstilstva i kožarstva, trgovine, ugostiteljstva i turizma, šumarstva i obrade drveta, hemije, nemetale i grafičarstvo, kao i zdravstva i socijalne zaštite.

Istaknuto je da dualno obrazovanje kompanijam nudi kvalifikovan i obučen kadar spreman da se odmah uključi u proces rada, znatno smanjenje troškova za obučavanje i uvođenje radne snage u poslovne procese kompanije, mogućnost učestovanja poslodavaca u kreiranju obrazovnih profila i prilagođavanju sistema obrazovanja u skladu sa poslovima i potrebama poslodavaca.

Nudi i im i brz odgovor sistema obrazovanja na promene na tržištu rada, učestvovanje poslodavaca u procesu raspoređivanja učenika, promovisanje društvene odgovornosti poslodavca i uključivanje na dobrovoljnoj osnovi.

Ukazano je da rastuće interesovanje privrede za dualni model obrazovanja pokazuju podaci da je više od 1.200 kompanija već uključeno u njegovu realizaciju.

Kroz ovaj sistem prošlo je više od 21.900 učenika u 213 škola širom Srbije.

Na zvaničnom portalu dualnoobrazovanje.rs mogu se pronaći sve važne informacije za poslodavce koji žele da postanu deo modela, kao i detalji o obrazovnim profilima dostupnim u narednoj školskoj godini, objavila je PKS.

