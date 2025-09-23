PKS: Ulaganje u kadrove i odgovor na klimatske promene ključni za razvoj privrede

Budućnost privrede gradi se na odgovornoj transformaciji tržišta rada, ulaganju u kadrove i adaptaciji finansijskih mehanizama na nove rizike iz životne sredine, poruka je drugog dana konferencije „Ključni trendovi realnog i finansijskog sektora“ koja se održava na Zlatiboru, objavila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Učesnici panela „Trendovi za jaču privredu: reforma poslodavca i unapređenje ljudskog kapitala“ saglasili su se da su ulaganje u kadrove i razvoj veština koje odgovaraju potrebama tržišta rada ključ za uspešno poslovanje privrede, saopštila je PKS.

„Uloge u poslovanju više nisu strogo podeljene – danas su i poslodavci i zaposleni partneri u uvođenju digitalnih promena. Poslodavci imaju odgovornost da obezbede efikasna, bezbedna i održiva rešenja, dok je na zaposlenima da prihvate nove procese i aktivno se uključe u transformaciju. Digitalizacija nije samo tehnološka, već i kulturna promena, koja zahteva saradnju, kontinuirano učenje i unapređenje radnog ambijenta“, rekla je direktorka Direktorata za pravne poslove PKS Smilja Obradović.

Na ovaj način, kako je navela, može se izgraditi radno okruženje koje podstiče profesionalni rast, čuva zadovoljstvo zaposlenih i istovremeno odgovara na potrebe tržišta.

Na panelu su istaknuti uloga digitalizacije u poboljšanju procesa i radnog ambijenta, kao i potreba kontinuiranog razvoja znanja i veština zaposlenih.

Na panelu „Klimatske promene i održivost osiguranja u poljoprivredi“ stručnjaci iz agrara, finansija i osiguranja razgovarali su o sve većim izazovima koje donose ekstremni vremenski uslovi i nestabilnost prinosa.

Naglašena je potreba za prilagođenim modelima osiguranja koji će odgovarati novoj realnosti na terenu i podržati opstanak i razvoj poljoprivrede.

Kako je istaknuto, u Srbiji je 13 odsto obuhvat osiguranja poljoprivrede, kod suseda znatno više — u Mađarskoj 50 odsto, u Hrvatskoj 65 procenata.

Da bi se podigao procenat osiguranja, mora se raznim vrstama podsticaja ojačati domaći agrar, pomoći mali i veliki poljoprivrednici, gde važnu ulogu imaju država, banke, osiguravači.

Konferenciju „Ključni trendovi realnog i finansijskog sektora“ zajedno su organizovali PKS, Udruženje banaka Srbije i Udruženje osiguravača Srbije.

Ovo je, kako je istaknuto, prvi zajednički događaj tri poslovne asocijacije čiji je cilj da podstakne dijalog između finansijskog i realnog sektora, unapredi saradnju sa nadzornim organima i omogući lakši pristup finansijskim uslugama privredi.

(Beta)

